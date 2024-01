Świeży owoc granatu i sok z granatu są niezwykle istotne dla zdrowia i pyszne… no właśnie do ich smaku warto się przekonać. W naszej diecie granat nie jest zbyt popularny, ale przynajmniej od czasu do czasu dobrze po niego sięgnąć. A z czasem zacząć jeść go częściej niż tylko okazjonalnie.

Co zawiera granat

Granat to dobry owoc dla osób, które dbają o sylwetkę i dobrze funkcjonujące jelita, bo zawiera sporo błonnika. W jego składzie są też witaminy, głównie C, E i kwas pantotenowy. Oprócz tego dostarcza potasu, magnezu i fosforu. Jego supermocną są też właściwości przeciwutleniające. Dzięki temu może chronić przed niektórymi typami nowotworów. Działa też zapobiegawczo wobec miażdżycy, pomaga regulować ciśnienie tętnicze i poziom "złego" cholesterolu, niweluje bóle stawów. Ma też dobry wpływ na pamięć, dlatego jest polecany dla osób starszych. Zalet jest dużo. A jak ten owoc wykorzystać w kuchni?

Zacznij od soku lub koktajlu

Grzegorz Zawierucha, znany kucharz i ekspert kulinarny, ma trzy pomysły na to, jak zacząć wprowadzać owoc granatu do swojego menu. Pierwszy to soki. Jeśli smak granatu wydaje ci się dość cierpki, możesz łączyć go z burakiem, selerem naciowym, pomarańczą. Takie mieszanki łatwo przygotować w sokowirówce, zwłaszcza wolnoobrotowej. Z granatem można przygotować też pyszne koktajle. Wtedy będzie potrzebny blender. Najprostszy przepis? Ziarenka granatu, jogurt, miód do smaku. Drugi sposób to granat jako dodatek do sera. Ziarenka pasują szczególnie do miękkich serów, a nawet tych kanapkowych. Ziarenka granatu można podawać w miseczce jako dodatek do deski serów, a na co dzień posypywać nimi kanapki, np. z serem twarogowym. Trzeci sposób to sałatki. Słodkawy smak ziarenek granatu idealnie komponuje się z rukolą, szpinakiem, roszponką. Do takiego zestawu pasują jeszcze kawałki sera czy grillowanej piersi kurczaka i pyszna kolacja gotowa. Czerwone ziarenka granatu będą też piękną ozdobą ciast czy owsianek.

Sposoby na obieranie