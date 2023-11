Choć początek dnia z kawą to bardzo dobra opcja, to czasami szukamy jej zamienników. Wymagania są spore, bo powinny one tak jak mała czarna czy cappuccino dodawać energii i pobudzać. Gwiazdy Hollywood sięgają ostatnio zamiast porannej kawy po napój switchel, znany też pod nazwami punch, swizzy czy imbir wodny. Jego głównym składnikiem jest ocet jabłkowy. Potrzebny jest też sok z cytryny, miód i imbir. Te składniki idealnie pasują do jesiennej pogody.

Reklama

O właściwościach napoju switchel przekonał się cały świat

Gdy chcemy poznać historię tego napoju, trzeba przenieść się na rajskie Karaiby. W XIX wieku uważany był tam za naturalny energetyk. Pobudzał i nawadniał ciężko pracujących rolników. Dziś o jego drogocennych właściwościach przekonał się cały świat. Przede wszystkim wzmacnia odporność, łagodzi przebieg przeziębienia, rozgrzewa, przyspiesza metabolizm, oczyszcza z toksyn i wspomaga pracę jelit. Dostarcza witamin i minerałów.

Reklama

Czy switchel pomaga na trawienie?

Reklama

Sprawdzi się przy problemach trawiennych. Dodatek imbiru sprawia, że nie tylko rozgrzewa, ale też likwiduje nudności. Jego picie poprawia koncentrację, dodaje sił i gasi pragnienie. Schwitchel potrafi wiele! A przygotujesz go bez najmniejszego problemu, lista składników też nie jest długa. Tworzą one miksturę idealną.

Przepis na switchel

2 szklanki ciepłej wody

1-2 łyżki octu jabłkowego

1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki syropu klonowego lub miodu

1 łyżka startego imbiru

Do dzbanka lub słoika wlej gorącą wodę, ocet, sok z cytryny oraz syrop klonowy lub miód. Imbir obierz ze skórki i zetrzyj na tarce o małych oczkach, dodaj do reszty składników. Całość wymieszaj i odstaw do ostygnięcia. Naczynie przykryj i wstaw na kilka godzin do lodówki, nawet na całą noc. Po schłodzeniu, napój jest gotowy. Najlepiej pić go rano, dobrze go jednak wcześniej wyjąć z lodówki lub dodać do napoju ciepłej wody.