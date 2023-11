Kaki to bardzo zdrowy owoc. Jednak wciąż mało o nim wiemy i często nie jesteśmy do niego przekonani. Podpowiadamy, dlaczego warto zmienić to w tym sezonie. Dobrze smakuje na surowo, ale można go też wykorzystywać do deserów, koktajli, sałatek.

Co kryje owoc kaki?

Kiedy poleca się kaki?

Jak kupować i jeść kaki? Trudno nie zauważyć tego owocu w sklepie. Ma intensywny, pomarańczowy kolor. Jego smak przypomina zaś dobrze nam znane śliwki czy jabłka, niektórym bardziej kojarzy się z melonem. Kaki, nazywany też persymoną czy chińską śliwką, nie ma pestek, wystarczy go umyć, odciąć zieloną część na górze, obrać ze skórki, pokroić i mała przekąska gotowa. Drugi sposób? Przekrojone kaki na połowę można wyjadać łyżeczką, tak jak kiwi. Dlaczego warto na nie postawić? Dobrze wiedzą to Chińczycy i Japończycy, którzy jako piersi zaczęli tę roślinę uprawiać. Nie tylko się kaki zajadają, ale też wykorzystują przy wielu schorzeniach. Ten owoc pomaga im nawet przy leczeniu ran po ukąszeniach węży. A z jakich powodów nam może przydać się kaki w codziennej diecie? Reklama Co kryje owoc kaki? O tej porze roku docenisz kaki przede wszystkim ze względu na witaminy. Owoce są bogate w witaminę C, A, a także te z grupy B. Mają one duży wpływ na wspieranie działania układu immunologicznego, poprawiają przemianę materii, spowalniają też procesy starzenia komórkowego. Kaki to też dobre źródło potasu, magnezu, fosforu i miedzi. Te składniki mineralne przeciwdziałają zaburzeniom równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, poprawiają stan kości i zębów oraz wspierają pracę mózgu. Zwiększają także przyswajalność żelaza oraz przyspieszają procesy gojenia, dlatego tak były pomocne po ukąszeniach. Reklama Borówka amerykańska jesienią. Zastosuj te 5 rad, a w przyszłym roku obsypie się owocami Zobacz również Reklama Kiedy poleca się kaki? Kiedy masz problemy z trawieniem. Ten owoc zawiera sporo błonnika .

. Gdy chcesz wzmocnić wzrok . Kaki ma karotenoidy, które zapewniają dobre funkcjonowanie wzroku, zwłaszcza o zmierzchu.

. Kaki ma karotenoidy, które zapewniają dobre funkcjonowanie wzroku, zwłaszcza o zmierzchu. Owoce kaki pomagają obniżyć poziom cholesterolu całkowitego, korzystnie wpływają na układ naczyniowo-sercowy i obniżają ciśnienie krwi.

całkowitego, korzystnie wpływają na układ naczyniowo-sercowy i obniżają ciśnienie krwi. Zawarte w nich przeciwutleniacze mają pozytywny wpływ na cerę - ujędrniają ją i wygładzają. Jak kupować i jeść kaki? Najlepiej wybierać owoce dojrzałe. Ich skórka powinna być jędrna i bez plam, nie powinny być poobijane. Można przechowywać je w lodówce, bo zbyt wysoka temperatura przyspiesza ich psucie. Mamy kilka pomysłów, jak szybko je wykorzystać. pasują do sałatek owocowych , dobrze łączą się z winogronami, cytrusami, granatami;

, dobrze łączą się z winogronami, cytrusami, granatami; można podawać je do mięsa , np. do drobiu;

, np. do drobiu; do sałatek warzywnych , idealnie komponują się np. z rukolą czy z burakami;

, idealnie komponują się np. z rukolą czy z burakami; pasują do owsianki ;

; warto spróbować ich z serami ;

; są idealne na szybką konfiturę do naleśników czy placków. Dorota Gepert Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję