Cóż może być bardziej klasycznego, niż obiad składający się z kotletów mielonych, ziemniaków i jarzynki na ciepło lub mizerii. Kotlety mielone są uwielbiane jak Polska długa i szeroka. Ślązacy twierdzą, że to oni je wynaleźli i przygotowują najlepiej. W słynnym filmie Kazimierza Kutza jest niezapomniana scena z karminadlami. . Przygotowanie tych aromatycznych, soczystych mielonych kotletów jest proste, a efekt końcowy z pewnością zachwyci każdego.

Przepis na klasyczne kotlety mielone ze Śląska zachwyca swoją prostotą i smakiem. Receptura jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najważniejsze są dobrej jakości składniki i smażenie na smalcu, a nie na oleju roślinnym. Aby kotlet mielony miał charakter nie może zabraknąć cebuli – najlepiej jeśli będzie ona drobno posiekana i zeszklona. Dodaje się też takie przyprawy jak majeranek, czosnek oraz świeżo mielony pieprz. Na Śląsku do karminadli dodaje się też czasem posiekanego, solonego śledzia lub posiekane, gotowane jajko. Do mięsnej masy dodaje się czerstwą bułkę namoczoną w mleku lub wodzie i dobrze odciśniętą. Karminadle smażymy na złoty kolor na dobrze rozgrzanym na patelni smalcu. Po uformowaniu kotletów dobrze jest je zostawić na ok. pół godziny, by masa się zmacerowała, a składniki połączyły.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Kotlety mielone przygotujemy z łatwością w domu. Nie musimy mieć maszynki do mielenia mięsa. W sklepie możemy poprosić, by zmielono nam wybrany przez nas kawałek mięsa. Tak będzie najlepiej, bo wtedy będziemy dokładnie wiedzieć, z jakiego mięsa przygotowujemy kotlety mielone, czyli śląskie karminadle.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - mielone po śląsku, czyli karminadle

Składniki

pół kilograma zmielonej łopatki wieprzowej

jajko

kajzerka namoczona w mleku

1 cebula

3 ząbki czosnku

sól, pieprz, majeranek

bułka tarta

smalec do smażenia - ok. pół kostki

Przygotowanie

Zmielone mięso wkładamy do miski. Siekamy cebulę i podsmażamy ją na łyżce smalcu na złoty kolor. Bułkę moczymy w mleku, a gdy zmięknie, dobrze odciskamy. Do mięsa w misce dodajemy bułkę, cebulę, przyprawy i wyrabiamy na gładką masę. Potem dodajemy jajko i znowu wyrabiamy, aż wszystkie składniki idealnie się połączą. Odstawiamy mięso na ok. kwadransa, żeby odpoczęło. Z masy mięsnej formujemy potem okrągłe, lekko spłaszczone kotlety i dokładnie obtaczamy je w bułce tartej. Karminadle smażymy na rozgrzanym smalcu na średniej mocy palnika, aż z obu stron będą rumiane i chrupiące. Smacznego!