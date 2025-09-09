- Sezonowe inspiracje: dlaczego warto jeść śliwki
W artykule: krótko o właściwościach śliwek, trzy sprawdzone przepisy: klasyczny, nietypowy i wytrawny oraz porady, jak wybierać i przechowywać śliwki.
Sezonowe inspiracje: dlaczego warto jeść śliwki
Śliwki to nie tylko smak dzieciństwa i jesiennego kompotu. Mają też sporo do zaoferowania od strony zdrowotnej:
- są bogate w błonnik – wspomagają trawienie,
- zawierają witaminę C, A, K oraz potas,
- mają działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne,
- pomagają w naturalnej detoksykacji organizmu.
Warto też wspomnieć, że suszone śliwki są jednymi z najlepszych naturalnych „pomocy” na zaparcia – ale dziś skupmy się na świeżych!
Śliwki inspiracje - klasyka: placek drożdżowy ze śliwkami i kruszonką
To ciasto, które zna chyba każdy. Miękkie, puszyste i pachnące domem. Idealne na weekendowe popołudnie z kawą.
Składniki:
Ciasto:
- 500 g mąki pszennej,
- 30 g świeżych drożdży (lub 7 g suchych),
- 250 ml mleka,
- 80 g cukru,
- 2 jajka,
- 80 g masła,
- szczypta soli.
Kruszonka:
- 100 g mąki,
- 60 g cukru,
- 60 g masła.
Dodatkowo:
- ok. 800 g śliwek (najlepiej węgierek), przekrojonych na pół i bez pestek,
- cukier puder do posypania.
Wykonanie:
Podgrzej mleko (ma być ciepłe, ale nie gorące), rozpuść w nim drożdże i odstaw na 10 min. W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier, sól, jajka i mleko z drożdżami. Wyrób ciasto.
Dodaj roztopione, przestudzone masło i wyrabiaj do uzyskania gładkiego, elastycznego ciasta. Przykryj i odstaw na 1–1,5 h do wyrośnięcia (musi podwoić objętość). W tym czasie przygotuj kruszonkę: rozetrzyj masło z mąką i cukrem.
Ciasto przełóż na blaszkę (np. 25x35 cm), ułóż na wierzchu śliwki (skórką do dołu) i posyp kruszonką. Piecz w 180°C przez ok. 35–40 min.
Posyp cukrem pudrem. Nasza rada: Przed ułożeniem śliwek możesz posypać ciasto odrobiną bułki tartej – wchłonie sok ze śliwek i ciasto nie rozmięknie.
Śliwki inspiracje - na wytrawnie: polędwiczki wieprzowe w sosie śliwkowo-cebulowym
Śliwki świetnie sprawdzają się nie tylko w deserach. Ich słodycz cudownie komponuje się z mięsem i daniami wytrawnymi.
Ten przepis to propozycja na elegancki, ale prosty obiad.
Składniki:
- 1 polędwiczka wieprzowa (ok. 400–500 g),
- 1 duża cebula,
- 8–10 śliwek,
- 100 ml czerwonego wina (opcjonalnie),
- 1 łyżka miodu,
- sól, pieprz, tymianek (świeży lub suszony),
- olej do smażenia.
Wykonanie:
Polędwiczkę oczyść i pokrój w grubsze plastry. Oprósz solą, pieprzem i tymiankiem. Obsmaż na rozgrzanym oleju z obu stron (ok. 2–3 min na stronę), przełóż na talerz.
Na tej samej patelni zeszklij pokrojoną cebulę. Dodaj pokrojone śliwki i smaż chwilę razem. Wlej wino i dodaj miód. Gotuj kilka minut, aż sos lekko zgęstnieje.
Włóż z powrotem polędwiczki do sosu i duś całość przez 5–10 minut.
Podawaj z kaszą gryczaną, kopytkami lub puree ziemniaczanym.
Śliwki inspiracje - coś innego: tarta z mascarpone i pieczonymi śliwkami
To elegancki deser, który łączy kremową delikatność z kwaśno-słodkim smakiem pieczonych śliwek.
Składniki:
Spód:
- 200 g herbatników (np. maślanych),
- 100 g roztopionego masła.
Masa:
- 250 g serka mascarpone,
- 200 ml śmietanki 36%,
- 2 łyżki cukru pudru,
- kilka kropli ekstraktu waniliowego.
Śliwki:
- 400 g śliwek, przekrojonych na pół,
- 1 łyżka miodu lub syropu klonowego,
- szczypta cynamonu.
Wykonanie:
Herbatniki zmiksuj na piasek, połącz z masłem, wyłóż do formy do tarty, wylep spód i boki.
Wstaw do lodówki.
Śliwki ułóż na blaszce, polej miodem i oprósz cynamonem. Piecz ok. 15 minut w 180°C. Ubij mascarpone ze śmietanką, cukrem pudrem i wanilią.
Krem wyłóż na schłodzony spód, udekoruj upieczonymi śliwkami. Tarta najlepiej smakuje po schłodzeniu – śliwki pięknie przegryzają się z kremem.
Sezonowe inspiracje: jak wybierać i przechowywać śliwki?
Wybieraj owoce jędrne, ale lekko miękkie przy nacisku. Unikaj śliwek popękanych, bardzo miękkich lub z oznakami fermentacji.
Przechowuj je w lodówce (do kilku dni) lub zamrażaj bez pestek – idealne do ciast i kompotów zimą. Masz nadmiar? Zrób powidła lub suszone śliwki w piekarniku – domowe zawsze najlepsze!
Śliwki to prawdziwe bogactwo jesieni – zdrowe, smaczne i bardzo uniwersalne. Sprawdzą się zarówno w słodkich wypiekach, jak i w daniach obiadowych. Jeśli jeszcze nie masz ich w kuchni – czas nadrobić zaległości.
W końcu sezon trwa krótko!
