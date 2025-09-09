W artykule: krótko o właściwościach śliwek, trzy sprawdzone przepisy: klasyczny, nietypowy i wytrawny oraz porady, jak wybierać i przechowywać śliwki.

Sezonowe inspiracje: dlaczego warto jeść śliwki

Śliwki to nie tylko smak dzieciństwa i jesiennego kompotu. Mają też sporo do zaoferowania od strony zdrowotnej:

Reklama

są bogate w błonnik – wspomagają trawienie,

zawierają witaminę C, A, K oraz potas,

mają działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne,

pomagają w naturalnej detoksykacji organizmu.

Warto też wspomnieć, że suszone śliwki są jednymi z najlepszych naturalnych „pomocy” na zaparcia – ale dziś skupmy się na świeżych!

Śliwki inspiracje - klasyka: placek drożdżowy ze śliwkami i kruszonką

To ciasto, które zna chyba każdy. Miękkie, puszyste i pachnące domem. Idealne na weekendowe popołudnie z kawą.

Składniki:

Ciasto:

500 g mąki pszennej,

30 g świeżych drożdży (lub 7 g suchych),

250 ml mleka,

80 g cukru,

2 jajka,

80 g masła,

szczypta soli.

Kruszonka:

100 g mąki,

60 g cukru,

60 g masła.

Dodatkowo:

ok. 800 g śliwek (najlepiej węgierek), przekrojonych na pół i bez pestek,

cukier puder do posypania.

Wykonanie:

Podgrzej mleko (ma być ciepłe, ale nie gorące), rozpuść w nim drożdże i odstaw na 10 min. W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier, sól, jajka i mleko z drożdżami. Wyrób ciasto.

Dodaj roztopione, przestudzone masło i wyrabiaj do uzyskania gładkiego, elastycznego ciasta. Przykryj i odstaw na 1–1,5 h do wyrośnięcia (musi podwoić objętość). W tym czasie przygotuj kruszonkę: rozetrzyj masło z mąką i cukrem.

Ciasto przełóż na blaszkę (np. 25x35 cm), ułóż na wierzchu śliwki (skórką do dołu) i posyp kruszonką. Piecz w 180°C przez ok. 35–40 min.

Posyp cukrem pudrem. Nasza rada: Przed ułożeniem śliwek możesz posypać ciasto odrobiną bułki tartej – wchłonie sok ze śliwek i ciasto nie rozmięknie.

Śliwki inspiracje - na wytrawnie: polędwiczki wieprzowe w sosie śliwkowo-cebulowym

Reklama

Śliwki świetnie sprawdzają się nie tylko w deserach. Ich słodycz cudownie komponuje się z mięsem i daniami wytrawnymi.

Ten przepis to propozycja na elegancki, ale prosty obiad.

Składniki:

1 polędwiczka wieprzowa (ok. 400–500 g),

1 duża cebula,

8–10 śliwek,

100 ml czerwonego wina (opcjonalnie),

1 łyżka miodu,

sól, pieprz, tymianek (świeży lub suszony),

olej do smażenia.

Wykonanie:

Polędwiczkę oczyść i pokrój w grubsze plastry. Oprósz solą, pieprzem i tymiankiem. Obsmaż na rozgrzanym oleju z obu stron (ok. 2–3 min na stronę), przełóż na talerz.

Na tej samej patelni zeszklij pokrojoną cebulę. Dodaj pokrojone śliwki i smaż chwilę razem. Wlej wino i dodaj miód. Gotuj kilka minut, aż sos lekko zgęstnieje.

Włóż z powrotem polędwiczki do sosu i duś całość przez 5–10 minut.

Podawaj z kaszą gryczaną, kopytkami lub puree ziemniaczanym.

Śliwki inspiracje - coś innego: tarta z mascarpone i pieczonymi śliwkami

To elegancki deser, który łączy kremową delikatność z kwaśno-słodkim smakiem pieczonych śliwek.

Składniki:

Spód:

200 g herbatników (np. maślanych),

100 g roztopionego masła.

Masa:

250 g serka mascarpone,

200 ml śmietanki 36%,

2 łyżki cukru pudru,

kilka kropli ekstraktu waniliowego.

Śliwki:

400 g śliwek, przekrojonych na pół,

1 łyżka miodu lub syropu klonowego,

szczypta cynamonu.

Wykonanie:

Herbatniki zmiksuj na piasek, połącz z masłem, wyłóż do formy do tarty, wylep spód i boki.

Wstaw do lodówki.

Śliwki ułóż na blaszce, polej miodem i oprósz cynamonem. Piecz ok. 15 minut w 180°C. Ubij mascarpone ze śmietanką, cukrem pudrem i wanilią.

Krem wyłóż na schłodzony spód, udekoruj upieczonymi śliwkami. Tarta najlepiej smakuje po schłodzeniu – śliwki pięknie przegryzają się z kremem.

Sezonowe inspiracje: jak wybierać i przechowywać śliwki?

Wybieraj owoce jędrne, ale lekko miękkie przy nacisku. Unikaj śliwek popękanych, bardzo miękkich lub z oznakami fermentacji.

Przechowuj je w lodówce (do kilku dni) lub zamrażaj bez pestek – idealne do ciast i kompotów zimą. Masz nadmiar? Zrób powidła lub suszone śliwki w piekarniku – domowe zawsze najlepsze!

Śliwki to prawdziwe bogactwo jesieni – zdrowe, smaczne i bardzo uniwersalne. Sprawdzą się zarówno w słodkich wypiekach, jak i w daniach obiadowych. Jeśli jeszcze nie masz ich w kuchni – czas nadrobić zaległości.

W końcu sezon trwa krótko!