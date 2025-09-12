Najpierw rozszyfrujemy tajemniczą nazwę. Pyry z gzikiem to pyszne, postne danie z kuchni wielkopolskiej, złożone z ziemniaków - w gwarze poznańskiej to pyry - oraz gziku, czyli odpowiednio przyprawionego twarogu.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Gzik to nic innego jak utarty ze śmietaną biały ser z dodatkiem zielonej cebulki lub szczypiorku. Sekret tkwi w składnikach. Twaróg i śmietana powinny być dobrej jakości. Taki obiad przygotujemy bardzo szybko i naprawdę kosztuje niewiele. Jest przy tym zdrowy i dietetyczny. Porcja dostarczy nam dobrych węglowodanów, białka oraz witamin.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - pyry z gzikiem
Składniki
- 500 gramów tłustego twarogu
- pół szklanki kwaśnej śmietany
- trzy gałązki zielonego koperku
- 2 małe zgniecione ząbki czosnku
- kilka rzodkiewek
- sól i pieprz
- pęczek szczypiorku
- kilogram ziemniaków
Przygotowanie
Ziemniaki myjemy i gotujemy w mundurkach. W tym czasie robimy gzik. Myjemy szczypiorek, koperek i rzodkiewkę. Siekamy koperek i szczypiorek, rzodkiewki ścieramy na tarce. Twaróg ugniatamy ze śmietaną, dodajemy przyprawy, koperek, szczypiorek i rzodkiewkę. Dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Doprawiamy i dobrze mieszamy. Miękkie ziemniaki odcedzam. Gzik podajemy z przekrojonymi na pół gorącymi ziemniakami. Pyry z gzikiem gotowe. Smacznego!
