Pomidory to przepyszne owoce. Choć przywykliśmy myśleć o nich jako o warzywach, botanicznie to owoce. Pomidory zawojowały nasze podniebienia. Zajadamy się pomidorami świeżymi, suszonymi i różnego rodzaju pomidorowymi przetworami.

Kilka wieków z pomidorami

Pomidory przywędrowały do Europy z Ameryki Południowej w XVI wieku. Na początku traktowano je więcej niż nieufnie i traktowano przede wszystkim jako roślinę ozdobną. Dopiero z biegiem czasu stwierdzono, że pomidory są po prostu pyszne. Pierwsi walory smakowe odkryli mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego. Pomidory to bomba witaminowa. Mają też niezwykle cenny likopen, czyli związek o silnych właściwościach przeciwutleniających. Spożywanie likopenu może zmniejszać ryzyko chorób serca, nowotworów oraz chorób oczu, a jego przyswajalność zwiększa obróbka termiczna.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Pomidory na stałe zagościły w naszej kuchni. Nie wyobrażamy sobie po prostu bez nich życia. Z pomidorów gotujemy zupy, robimy przeciery, dodajemy je do sosów. Pomidorówka to ukochana zupa Polaków. Proponujemy przygotowanie kremowej, mocno pomidorowej zupy. Zrobimy ją ze świeżych pomidorów. Tę zupę krem ze świeżych pomidorów podajmy z grzankami i kleksem dobrej śmietany. Można też do tej zupy wkroić mozzarellę - otrzymamy wtedy pełnowartościowy obiad.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa krem ze świeżych pomidorów

Składniki

1,5 kg świeżych, dojrzałych pomidorów

6 ząbków czosnku

2 szklanki bulionu warzywnego

1 cebula

2 łyżki masła klarowanego

kilka gałązek bazylii

Przygotowanie

Pomidory myjemy, wkładamy do garnka i zalewamy wrzątkiem. Potem przelewamy je zimną wodą i zdejmujemy z pomidorów skórkę. Pomidory kroimy na mniejsze kawałki i wkładamy do miski. Obieramy i szatkujemy cebulę oraz czosnek. W dużym garnku rozgrzewamy masło i podsmażamy na nim cebulę i czosnek. Gdy się zeszklą, wrzucamy do garnka pomidory, wlewamy bulion, wrzucamy bazylię (kilka listków zostawiamy do dekoracji) i gotujemy przez ok. 15 min. Zupę doprawiamy solą i pieprzem. Wyjmujemy gałązki bazylii i miksujemy zupę. Krem ze świeżych pomidorów gotowy. Podajemy z mozzarellą, świeżym chlebem lub grzankami.