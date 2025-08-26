Pieczarki to najczęściej jadane w Polsce grzyby. Są tanie i można kupić je praktycznie w każdym sklepie. Z pieczarek możemy przygotować wiele pysznych dań. Te pyszne grzyby świetnie sprawdzają się w sałatkach, sosach i zupach.

Czy pieczarki są zdrowe?

Pieczarki, choć niepozorne, są bardzo zdrowe. Przede wszystkim są niskokaloryczne. W pieczarkach znajdziemy w witaminy z grupy B, witaminę D, błonnik, potas, selen i inne składniki, które wspierają odporność, zdrowie serca i ogólne samopoczucie.

Reklama

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Na wtorkowy obiad proponujemy zupę pieczarkową z pulpetami. Zupy to świetne dania obiadowe. Zupy są sycące, zawierają zazwyczaj dużo warzyw, czyli m.in. mnóstwo korzystnego dla organizmu błonnika i składników odżywczych. To niezwykle "podzielne" dani i łatwe do przygotowania. Do zupy pieczarkowej dodamy pulpety z mięsa. My proponujemy drobiowe, ale pulpety można przygotować z ulubionego rodzaju mięsa.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa pieczarkowa z pulpetami

Składniki

400 g mielonej piersi z indyka

1 ząbek czosnku

½ pęczka koperku

1 jajo

sól

pieprz

600 g pieczarek

1 cebula

2 łyżki masła

2 ziemniaki

ok. 2 l bulionu

150 ml śmietany

natka pietruszki

sól

pieprz

Przygotowanie

Zmielone mięso, doprawiamy solą, pieprzem, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, drobno poszatkowany koperek i jajo. Dokładnie wyrabiamy masę. W garnku zagotowujemy bulion. Z mięsa formujemy małe pulpeciki wielkości orzecha włoskiego i gotujemy je w bulionie. Dodajemy też ziemniaki obrane i pokrojone w kostkę. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Myjemy i siekamy cebulę, myjemy i kroimy pieczarki. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy cebulę. Gdy się zeszkli, dodajemy pokrojone pieczarki i smażymy razem, aż pieczarki zmiękną i delikatnie się zezłocą. Usmażone pieczarki z cebulą dodajemy do zupy. Gotujemy przez ok. 5 minut wszystko razem. Do miseczki wlewamy chochelkę zupy, hartujemy śmietaną i wlewamy do garnka. Zupę pieczarkową z pulpetami podajemy posypaną zieleniną. Smacznego!