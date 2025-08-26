Pieczarki to najczęściej jadane w Polsce grzyby. Są tanie i można kupić je praktycznie w każdym sklepie. Z pieczarek możemy przygotować wiele pysznych dań. Te pyszne grzyby świetnie sprawdzają się w sałatkach, sosach i zupach.
Czy pieczarki są zdrowe?
Pieczarki, choć niepozorne, są bardzo zdrowe. Przede wszystkim są niskokaloryczne. W pieczarkach znajdziemy w witaminy z grupy B, witaminę D, błonnik, potas, selen i inne składniki, które wspierają odporność, zdrowie serca i ogólne samopoczucie.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Na wtorkowy obiad proponujemy zupę pieczarkową z pulpetami. Zupy to świetne dania obiadowe. Zupy są sycące, zawierają zazwyczaj dużo warzyw, czyli m.in. mnóstwo korzystnego dla organizmu błonnika i składników odżywczych. To niezwykle "podzielne" dani i łatwe do przygotowania. Do zupy pieczarkowej dodamy pulpety z mięsa. My proponujemy drobiowe, ale pulpety można przygotować z ulubionego rodzaju mięsa.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - zupa pieczarkowa z pulpetami
Składniki
- 400 g mielonej piersi z indyka
- 1 ząbek czosnku
- ½ pęczka koperku
- 1 jajo
- sól
- pieprz
- 600 g pieczarek
- 1 cebula
- 2 łyżki masła
- 2 ziemniaki
- ok. 2 l bulionu
- 150 ml śmietany
- natka pietruszki
- sól
- pieprz
Przygotowanie
Zmielone mięso, doprawiamy solą, pieprzem, dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek, drobno poszatkowany koperek i jajo. Dokładnie wyrabiamy masę. W garnku zagotowujemy bulion. Z mięsa formujemy małe pulpeciki wielkości orzecha włoskiego i gotujemy je w bulionie. Dodajemy też ziemniaki obrane i pokrojone w kostkę. Gotujemy do miękkości ziemniaków. Myjemy i siekamy cebulę, myjemy i kroimy pieczarki. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy cebulę. Gdy się zeszkli, dodajemy pokrojone pieczarki i smażymy razem, aż pieczarki zmiękną i delikatnie się zezłocą. Usmażone pieczarki z cebulą dodajemy do zupy. Gotujemy przez ok. 5 minut wszystko razem. Do miseczki wlewamy chochelkę zupy, hartujemy śmietaną i wlewamy do garnka. Zupę pieczarkową z pulpetami podajemy posypaną zieleniną. Smacznego!
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję