Podstawa tego dania to pierś z kurczaka i przyprawy. To właśnie one nadają orientalny sznyt temu daniu. Miękki, delikatny kurczak w kremowym maślano-pomidorowym sosie to idealne danie obiadowe. Świetnie komponuje się z ryżem. Nie ma czegoś takiego, jak kuchnia indyjska. To ogromny kraj, a kuchnia każdego regionu ma swoją specyfikę. Jedno jest pewne, potrawy rodem z Indii są bardzo aromatyczne. Jedną z potraw z Indii, która zrobiła zawrotną karierę, jest butter chicken, czyli maślany kurczak.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Na środowy obiad proponujemy danie, które uwielbia świat. Wszystkie składniki potrzebne do przygotowania tej potrawy kupimy bez problemu w sklepie. Nie musimy także martwić się o przyprawy. Gotowa mieszanka garam masala jest do dostania prawie wszędzie. Przyda się też kilka innych pachnących dodatków. Danie to jest pożywne, sycące i nie kosztuje wiele. Raz kupione przyprawy będziemy mogli wykorzystać do przygotowania kolejnych potraw. Butter chicken jest tak dobry, że na pewno zagości w domowym menu na stałe.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - butter chicken, czyli maślany kurczak

Składniki

1 kg piersi z kurczaka

150 g jogurtu naturalnego

2 ząbki czosnku

mały kawałek świeżego imbiru lub 1 łyżeczka imbiru w proszku

2 łyżki oliwy lub innego oleju do smażenia - około 20 ml

1 płaska łyżka garam masala, chili, sól

2 łyżki soku z cytryny

Na sos:

2 łyżki masła klarowanego lub oleju kokosowego lub oliwy

1 cebula

przyprawy: 1 łyżka garam masala, po 1/2 łyżeczki mielonej kurkumy, kminu rzymskiego, pieprzu cayenne, cynamon, sól

400 g passaty pomidorowej

1/2 szklanki bulionu drobiowego lub wody

1/2 szklanki śmietanki kremówki 30 proc.

Przygotowanie

Pierś z kurczaka czyścimy z błonek. Kroimy na kawałki o boku ok. 2 cm. Mięso wkładamy do miski i nacieramy przyprawami - to sól, imbir, czosnek, garam masala, chili. Wlewamy też sok z cytryny i dobrze wmasowujemy wszystko w mięso. Potem dodajemy jogurt i wszystko starannie mieszamy. Tak przygotowanego kurczaka odstawiamy do lodówki. Powinien tam zostać co najmniej godzinę. Teraz przygotowujemy sos. W garnku rozgrzewamy masło, szklimy na nim pokrojoną cebulę. Dodajemy przyprawy i chwilę smażymy. Potem wlewamy bulion oraz pomidory. Zostawiamy na małym gazie pod przykryciem na ok. 10 minut. Na patelni rozgrzewamy olej i smażymy kurczaka. Obsmażonego kurczaka przenosimy do sosu i całość zagotowujemy. Śmietankę hartujemy w miseczce gorącym sosem, a potem wlewamy ją do garnka z sosem i kurczakiem. Mieszamy i gotujemy jeszcze ok. 3 minuty na małym ogniu. Butter chicken podajemy z ryżem.