Kuchnia Włoch jest smakowita i bardzo różnorodna. Każdy region może pochwalić się inną specyfiką kulinarną. Podstawa to potrawy przyrządzane z regionalnych składników, czyli "cibo a km zero" - gotujemy z tego, co wyhodowano i uprawiano w sąsiedztwie.

Tani i zdrowy obiad dla rodziny

Żeberka wieprzowe gotowane na wolnym ogniu z ciecierzycą to zdrowe i tanie danie rustykalne. Potrzebujemy do niego niedrogich składników - to żeberka, zioła, sos pomidorowy i cieciorka. Danie to można łatwo przygotować, jest pożywne. Świetnie smakuje odgrzewane.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - żeberka po włosku z cieciorką

Składniki

1 kg wieprzowych żeberek

3 łyżki oliwy z oliwek

1 cebula

400 g passaty pomidorowej

400 ml bulionu warzywnego

400 g gotowanej ciecierzycy - z puszki lub słoika

sól

pieprz

2 liście laurowe

łyżeczka tymianku

Przygotowanie

W dużym garnku rozgrzewamy oliwę. Cebulę obieramy i siekamy. Cebulę smażymy na delikatnie złoty kolor. Podsmażoną cebulę wyjmujemy i na tym samy tłuszczu obsmażamy żeberka - z każdej strony na złoty kolor. Do garnka z żeberkami wrzucamy podsmażoną cebulę, wlewamy bulion, passatę, dodajemy pieprz, sól i przyprawy. Garnek przykrywamy i mięso dusimy na wolnym ogniu przez ok. 45 minut. Po tym czasie dodajemy cieciorkę. Garnek znowu przykrywamy i dusimy mięso przez ok. 30 minut. Żeberka po włosku z cieciorką gotowe. Podajemy z pajdą świeżego chleba.