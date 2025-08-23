Kuchnia Włoch jest smakowita i bardzo różnorodna. Każdy region może pochwalić się inną specyfiką kulinarną. Podstawa to potrawy przyrządzane z regionalnych składników, czyli "cibo a km zero" - gotujemy z tego, co wyhodowano i uprawiano w sąsiedztwie.
Tani i zdrowy obiad dla rodziny
Żeberka wieprzowe gotowane na wolnym ogniu z ciecierzycą to zdrowe i tanie danie rustykalne. Potrzebujemy do niego niedrogich składników - to żeberka, zioła, sos pomidorowy i cieciorka. Danie to można łatwo przygotować, jest pożywne. Świetnie smakuje odgrzewane.
Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - żeberka po włosku z cieciorką
Składniki
- 1 kg wieprzowych żeberek
- 3 łyżki oliwy z oliwek
- 1 cebula
- 400 g passaty pomidorowej
- 400 ml bulionu warzywnego
- 400 g gotowanej ciecierzycy - z puszki lub słoika
- sól
- pieprz
- 2 liście laurowe
- łyżeczka tymianku
Przygotowanie
W dużym garnku rozgrzewamy oliwę. Cebulę obieramy i siekamy. Cebulę smażymy na delikatnie złoty kolor. Podsmażoną cebulę wyjmujemy i na tym samy tłuszczu obsmażamy żeberka - z każdej strony na złoty kolor. Do garnka z żeberkami wrzucamy podsmażoną cebulę, wlewamy bulion, passatę, dodajemy pieprz, sól i przyprawy. Garnek przykrywamy i mięso dusimy na wolnym ogniu przez ok. 45 minut. Po tym czasie dodajemy cieciorkę. Garnek znowu przykrywamy i dusimy mięso przez ok. 30 minut. Żeberka po włosku z cieciorką gotowe. Podajemy z pajdą świeżego chleba.
