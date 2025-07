Pejzanka to skrzyżowanie zupy jarzynowej z kartoflanką. Jest pyszna i pożywna. Na drugi dzień, jeśli coś zostanie, jest nawet jeszcze lepsza.

Pejzanka - z kuchni francuskiej do polskiej

Pejzanka wkroczyła do kuchni polskiej poprzez francuskie książki kucharskie i stało się to jeszcze w XIX wieku. Soupe paysanne po francusku oznacza po prostu "zupa chłopska (wiejska)". Nazwę spolszczono, a zupa stała się bardzo popularna. To bogata, warzywna zupa, którą przygotowuje się z dodatkiem fasoli i ziemniaków. Wrzucamy do niej takie warzywa, na jakie akurat mamy ochotę.

Pejzanka zdobyła dużą popularność także w PRL. Królowała w domach i stołówkach. Tę pyszna zupę robi się naprawdę szybko. Można ją wzbogacić np. podsmażonym, pokrojonym w kostkę boczkiem lub ugotować np. na wywarze z kurczaka lub na żeberkach.

Składniki

2 marchewki

1 cukinia

1 cebula

pół małej, młodej kapusty

6 ziemniaków

mała kalarepa

2 ząbki czosnku

por - biała część

pół małego lub ćwiartka dużego selera

3 pomidory

garść fasolki szparagowej

2 łyżki masła

150 g boczku wędzonego

bulion - warzywny lub mięsny - 2 litry

sól, pieprz do smaku

liść laurowy, kilka ziarenek pieprz czarnego, dwa ziarenka ziela angielskiego

siekana pietruszka lub koperek do posypania

Przygotowanie

Wszystkie warzywa starannie myjemy, obieramy i siekamy w kostkę. Fasolce obcinamy zdrewniałe końce, z pomidorów zdejmujemy skórkę. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy posiekaną cebulę, czosnek i pora. Smażymy kilka minut. Dodajemy pokrojony boczek i dalej smażymy. Potem dodajemy na patelnie pomidory. Do garnka z bulionem wrzucamy resztę warzyw. Dodajemy przyprawy. Zupę gotujemy do miękkości warzyw na małym ogniu. Po ok. pół godziny. Potem dodajemy cebulę z czosnkiem, boczkiem i pomidorami. Gotujemy jeszcze przez chwilę. Pejzanka gotowa, smacznego.