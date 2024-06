Przygotowanie ogórków małosolnych tradycyjną metodą zazwyczaj zajmuje kilka dni. Tymczasem istnieje sposób na to, by zrobić je w zaledwie kilka godzin. Nie potrzeba zalewy ani słoików. Wystarczy torebka foliowa i odpowiednie przyprawy. To przepis idealny dla tych, którzy uwielbiają te z jeszcze zieloną skórką, lekko ukiszone. Przygotowanie tych ogórków zajmuje zaledwie kilka minut. Poniżej prezentujemy przepis na ekspresowe małosolne z woreczka.

Przepis

Składniki:

1 kg ogórków gruntowych

6-8 ząbków czosnku (z całej małej główki)

pęczek kopru

2 łyżki soli

opcjonalnie: kilka ziaren pieprzu, liść laurowy, kawałek chrzanu

Przygotowanie:

Dokładnie umyj ogórki, odetnij końcówki z dwóch stron. Obierz ząbki czosnku, możesz delikatnie je zgnieć. Umyj koperek, a następnie podziel go na mniejsze kawałki. W dużym, szczelnym woreczku (np. strunowym) umieść warstwowo ogórki, czosnek, koper, sól oraz ewentualnie dodatki takie jak pieprz, liść laurowy czy chrzan. Zamknij woreczek i delikatnie nim potrząśnij, aby równomiernie rozprowadzić wszystkie składniki. Pozostaw woreczek w temperaturze pokojowej na kilka godzin. Po około 5 godzinach ogórki są gotowe.