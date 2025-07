Kilka prostych składników, niewiele czasu i wspaniały obiad gotowy. Przy okazji możemy się poczuć, jak na wycieczce do Hiszpanii.

Historia hiszpańskiego omletu z ziemniakami, czyli tortilla de patatas

W 1554 roku ziemniaki trafiły do Europy. Nie od razu Europejczycy w nich zasmakowali. Powoli jednak ziemniaki zyskiwały popularność, aż w XVIII wieku stały się jedzeniem biednych ludzi. O tym, kto wymyślił omlet z ziemniakami krąży wiele legend - np. o generale, który postanowił nakarmić czymś pożywnym ludzi. Historia jest jednak zapewne o wiele bardziej prozaiczna. Gdy do jajek dodało się ziemniaki i cebulę, jedzenia było więcej i można było się taniej najeść. Bez względu na to, kto wymyślił tę potrawę, należy mu się kulinarny medal, bo jest pyszna.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kilka składników, niedużo czasu i pyszny obiad gotowy. Potrzebujemy przede wszystkim ziemniaków, jajek, cebuli i oliwy. Jeśli chcemy podać wersję "bogatszą" tortilla de patatas, możemy do niej dodać np. kiełbasę lub szynkę. Ale i bez tego dodatku jest pyszna i pożywna. Do tego sałatka np. z pomidorów i wspaniały obiad gotowy.

Składniki

ok. pół kilograma ziemniaków

2 małe cebule lub jedna duża

6 jajek

1/4 szklanki oliwy z oliwek - najlepiej extra vergine

Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Ziemniaki myjemy, obieramy i kroimy w kostkę. Oliwę rozgrzewamy w głębokiej patelni i wrzucamy ziemniaki. Niech się w tej oliwie gotują na małym ogniu. Cebulę obieramy i kroimy w piórka, obieramy też i kroimy czosnek. Dorzucamy cebulę i czosnek do ziemniaków, gdy już są prawie miękkie, i smażymy, aż zmięknie cebula. Jajka mieszamy w misce z łyżeczką soli i pieprzem. Maja być dobrze ubite. Ugotowane ziemniaki i cebulę odcedzamy z oliwy - oliwy nie wylewamy. Mieszamy jajka, ziemniaki i cebulę - niektóre kawałki ziemniaków lekko rozgniatamy. Masę wylewamy na patelnię z oliwą - nie musi być jej dużo, użyjmy tej, w której gotowały się ziemniaki. Wylewamy masę jajeczną na patelnię i smażymy na średnim ogniu do zarumienienia z jednej strony. Za pomocą talerza, którym przykrywamy patelnię, obracamy tortillę i smażymy z drugiej strony do zarumienienia. Hiszpański omlet z ziemniakami gotowy. Smacznego!