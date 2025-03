Rosół to zupa, która ma zdecydowanie więcej zwolenników, niż przeciwników. Z pozoru prosty w przygotowaniu, wymaga całkiem niezłych umiejętności a przede wszystkim znajomości pewnych kulinarnych zasad oraz trików.

Rosół. Na czym ugotować? Jakie przyprawy dodać?

Do przygotowania rosołu potrzebne są przede wszystkim dobrej jakości składniki. Bazą jest odpowiednie mięso drobiowe połączone z wołowym. Do przygotowania dobrej jakości rosołu potrzebna jest również włoszczyzna.

Reklama

W pęczku wkładanym do garnka powinna znaleźć się marchewka, pietruszka, korzeń selera, por oraz cebula. Ta ostatnia często dodawana jest w postaci opalonej nad gazem, jeśli rzecz jasna istnieje taka możliwość jej przygotowania.

Podczas gotowania rosołu warto zwrócić również uwagę na przyprawy, jakie do niego dodamy. Nie powinno zabraknąć w nim soli, która podkreśli jego smak a także pieprzu w ziarenkach, liści laurowych i ziela angielskiego. Do rosołu często dodawane są także świeże lub suszone liście lubczyku. Jego specyficzny smak sprawia, że rosół ma jeszcze bardziej wyrazisty smak i aromat.

Jak gotować rosół?

Podobnie jak same składniki, ważne jest to, w jaki sposób rosół ugotujemy. Mięso, które będzie jego bazą, nie powinno być zamrożone. Trzeba je wyjąć na kilka godzin przed gotowaniem i zostawić do rozmrożenia. Kiedy będzie już gotowe, zalewamy je zimną wodą i zaczynamy gotować na małym ogniu.

Podczas wstępnego gotowania należy zebrać szumowiny, które na nim powstaną. Najlepiej zrobić to za pomocą łyżki. Następnie dodajemy obrane i umyte warzywa oraz przyprawy. Rosół gotujemy na małym ogniu. Dobrze jest gotować go przez około 3-4 godziny. Dopiero na końcu dodajemy do niego sól.

Reklama

Ten trik sprawi, że rosół będzie klarowny

Co zrobić, by rosół był przejrzysty i klarowny? Wbrew pozorom nie jest to takie proste i często sprawia trudność. Tymczasem istnieje bardzo prosty, wręcz banalny trik, który stosują szefowie kuchni, i który sprawi, że rosół będzie klarowny.

Ten trik polega na dodaniu do rosołu szklanki zimnej wody lub kilku kostek lodu. Ten dodatek obniży temperaturę wywaru i sprawi, że nie będzie mętny, tylko klarowny. Ten trik pomoże także uzupełnić wodę, która wyparowała podczas gotowania. Dodana do rosołu zimna szklanka wody pomoże też podkręcić aromat bulionu.