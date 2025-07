Ten przepis to idealna propozycja na obiad w gronie rodziny lub przyjaciół w letni dzień. Można w ten sposób przygotować kurczaka lub kawałki indyka.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny

Kurczak pieczony z ziemniakami i rozmarynem to danie, które praktycznie robi się samo. Wrzucamy składniki do brytfanki lub żaroodpornego naczynia i mamy wolny czas. Wszystkie składniki, potrzebne do przygotowania tego pysznego dania z łatwością kupimy w każdym sklepie. Proponujemy podać kurczaka pieczonego z ziemniakami i rozmarynem z dodatkiem sałatki z pomidorów lub np. zielonej sałaty.

Reklama

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak pieczony z ziemniakami i rozmarynem

Składniki

1 kurczak - do 2 kg

1 duża cebula

1 kg młodych ziemniaków

2 łyżeczki listków rozmarynu

6 łyżek oliwy z oliwek

sól i pieprz

Przygotowanie

Kurczaka myjemy i kroimy na kawałki. Obieramy i kroimy cebulę. Młodych ziemniaków nie trzeba obierać, po prostu je myjemy. Jeśli nie mamy młodych ziemniaków, tylko takie z grubą skórką, to obieramy je, myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. Wszystko wrzucamy do naczynia żaroodpornego, polewamy oliwą, posypujemy solą, pieprzem i listkami rozmarynu. Mieszamy i wstawiamy naczynie do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 30 minut. Po tym czasie mieszamy wszystko dokładnie i ponownie wstawiamy do piekarnika na 30 minut. Kurczak pieczony z ziemniakami i rozmarynem gotowy. Smacznego.