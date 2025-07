Dorsz ze smażalni w nadbałtyckim kurorcie ma wiele zalet. Jedną z nich jest to, że jesteśmy na wakacjach, a wtedy wszystko doskonale smakuje. Przygotowanie w domu dorsza w sosie cytrynowym ma jeszcze więcej zalet - wiemy, co jemy i jak to zostało przygotowane.

Dorsz - pyszne białe mięso

Dorsz to jedna z najpopularniejszych ryb, która na naszych stołach gości od lat. Smakosze cenią jej delikatne, białe mięso. Jest doskonałym źródłem pełnowartościowego białka, witamin - B12, A, D - i minerałów - jod, selen, potas, fosfor. Ma kwasy tłuszczowe omega-3, które korzystnie wpływają na zdrowie serca.

Smaczny i zdrowy obiad dla rodziny.

Danie z dorsza jest zdrowe, smaczne i dietetyczne. Ta ryba ma bardzo chude mięso. Dorsz nie należy też do drogich ryb. Jest również łatwo dostępny. Możemy kupić mrożone filety, pamiętajmy, by je wcześniej rozmrozić. Aby rozmrozić rybę, najlepiej jest zastosować metodę powolnego rozmrażania w lodówce, co zapewnia najlepszą jakość mięsa. Jeśli jednak chcemy rozmrozić rybę szybciej, możesz użyć zimnej wody, gazowanej wody lub mleka. Dorsza przygotujemy w sosie cytrynowym. Ta ryba "bardzo lubi się" z cytryną. Cytryna dodaje świeżości, doskonale balansując delikatny smak mięsa dorsza. To danie podajmy np. z ziemniakami z wody lub ryżem i dużą ilością sałaty.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - dorsz w sosie cytrynowym

Składniki

1000 g polędwicy lub filetów np. z dorsza

sok z 1 dużej cytryny lub 2 mniejszych,

otarta skórka z cytryny - łyżeczka

400 ml słodkiej śmietanki

oliwa

1 cebula

ząbek czosnku

1/4 łyżeczki kurkumy

pieprz, sól

Przygotowanie

Dorsza kroimy na szerokie paski. Na patelni rozgrzewamy 2-3 łyżki oleju. Podsmażamy na nim drobno posiekaną cebulę i czosnek. Gdy się zeszklą, dolewamy śmietankę, sok z cytryny. Doprowadzamy do wrzenia. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Do sosu wrzucamy rybę. Gotujemy pod przykryciem ok. 5-10 minut na średnim ogniu. Przed podaniem posypujemy posiekaną natką pietruszki. Dorsz w sosie cytrynowym gotowy. Smacznego!