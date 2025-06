Makaron z łososiem to danie proste, a przy tym eleganckie. Można je podać na obiad, można też na uroczystą kolację.

Wartości odżywcze łososia

Łosoś to pyszna i ogólnie dostępna ryba morska. Warto go włączyć do swojego menu przede wszystkim z powodu cennych kwasów omega-3, które zawiera. Jest też źródłem świetnie przyswajalnego białka, ma witaminy z grupy B, witaminy D, a także selenu, fosforu i magnezu.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Na piątek proponujemy przygotowanie makaronu z łososiem. Do tego dania świetne będą np. makaronowe wstążki, czyli tagliatelle - chodzi o to, by pyszny, kremowy sos mógł oblepić makaron. Możemy też wziąć inny ulubiony makaron. Wszystkie składniki do przygotowania tego pysznego dania kupimy bez problemu. A więc do dzieła!

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - makaron z łososiem

Składniki

200 g makaronu

80 g świeżego szpinaku

350 g filetu świeżego łososia

1/2 łyżeczki suszonego oregano

1 łyżka masła + 1 łyżka oliwy extra

2 ząbki czosnku

160 ml śmietanki 30%

Przygotowanie

Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu. Szpinak płuczemy i osuszamy. Mięso łososia odcinamy od skóry i kroimy w kostkę. Doprawiamy solą, pieprzem i suszonym oregano. Na dużej patelni roztapiamy masło z oliwą, dodajemy starte ząbki czosnku i chwilę podsmażamy. Dodajemy łososia i smażymy kawałki z obu stron. Wlewamy śmietankę i zagotowujemy. Sos doprawiamy. Makaron odcedzamy. Zachowujemy odrobinę wody z gotowania makaronu. Odcedzony makaron wkładamy z powrotem do garnka, dodajemy do niego sos z patelni. Jeśli sos jest zbyt gęsty, dodajemy odrobinę wody spod makaronu. Mieszamy delikatnie wszystko tak, by nie rozpadły się kawałki łososia. Makaron z łososiem gotowy, smacznego!