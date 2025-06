Kiedy zaczyna się sezon na kurki?

Sezon na kurki w Polsce trwa zazwyczaj od czerwca do października, a w niektórych regionach nawet do listopada. Można już więc ogłosić, że sezon kurkowy jest otwarty. Z tych pysznych grzybów można przygotować wiele dań. Na czwartek polecamy zupę kurkową z wkładką.

Czy kurki są zdrowe?

Wiele osób uważa, że to najsmaczniejsze grzyby. Robi się z nich zupy i sosy, dodaje do sałatek i do jajecznicy. Kurki są nie tylko pyszne, są też bogate w składniki odżywcze, takie jak białko, błonnik, witaminy B i minerały.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Zupa kurkowa z wkładką, czyli z pulpecikami, to wspaniałe danie jednogarnkowe. Jest aromatyczna i pożywna. Składniki kupimy z łatwością w sklepie, kurki już się pojawiają. Do zupy możemy podać np. sałatkę grecką i będziemy mieć też odpowiednią ilość świeżych warzyw. Podpowiedź - jeśli nie ma kurek, możemy tę pyszną zupę z powodzeniem przygotować z pieczarek.

Składniki

300 g kurek

1 marchewka

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 łyżki masła - najlepsze będzie klarowane

kilka ziemniaków

300 g mielonego mięsa - może być to np. mielone z indyka, ważne, żeby nie było tłuste

sól, pieprz

100 ml śmietany do zup

1 jajko

1 litr bulionu warzywnego lub drobiowego - może być z kostki

Przygotowanie

Kurki dokładnie czyścimy. Większe możemy pokroić. Marchewkę ścieramy na tarce o dużych oczkach. Czosnek i cebulę siekamy. Obieramy ziemniaki, kroimy w małą kostkę. Na patelni rozgrzewamy masło, podsmażamy kurki, potem dodajemy cebulę i czosnek. Gdy cebula się zeszkli, zdejmujemy patelnię z ognia. Do garnka z bulionem przekładamy zawartość patelni i dodajemy marchewkę i ziemniaki. Z mięsa i jajek robimy gładką masę, przyprawiamy i formujemy małe pulpeciki. Gdy ziemniak zmiękną, dodajemy do zupy pulpeciki .Gotujemy jeszcze 10 minut. Potem dodajemy do zupy śmietanę. Przed podaniem zupę możemy posypać koperkiem. Smacznego! Zupa kurkowa z wkładką gotowa.