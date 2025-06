Wymyślenie menu dla rodziny na cały tydzień to nie lada sztuka. Czasem już brak pomysłu, prawda? Podpowiadamy więc, co ugotować. Oczywiście jest pysznie, zdrowo i szybko.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Kilka składników i niewiele pracy, a danie powstanie naprawdę wykwintne. Na sobotni obiad zróbmy kurczaka na ryżu. Mięso jest soczyste, a ryż aromatyczny i wilgotny. W jednym naczyniu zrobimy cały obiad. Do tego podajemy oczywiście surówkę i cała rodzina będzie szczęśliwa.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak na ryżu

Składniki

1 kg udek z kurczaka - mogą być np. same podudzia lub udziki

2 szklanki suchego ryżu

2 cebule

4 ząbki czosnku

1 czerwona papryka

słodka i ostra papryka, przyprawa do kurczaka

Na zalewę:

3,5 szklanki wody

2 łyżki koncentratu pomidorowego

150 g ulubionego keczupu - 1 łyżka to ok. 15 g

papryka ostra i słodka - po pół łyżeczki

50 g masła

sól, pieprz do smaku

1 łyżeczka czosnku granulowanego,

Przygotowanie

Kawałki kurczaka myjemy, osuszamy, nacieramy przyprawami i odstawiamy. Cebulę kroimy w piórka, paprykę w cienkie paseczki. Siekamy też czosnek. Warzywa odstawiamy. Przygotowujemy marynatę. Wodę wlewamy do garnka i podgrzewamy. Gdy będzie dobrze ciepła, wrzucamy masło, koncentrat pomidorowy, przyprawy i keczup. Wody nie gotujemy. Ma być na tyle ciepła, żeby masło się rozpuściło, a wszystkie składniki połączył. Do żaroodpornego naczynia (np. 35x45 cm) wsypujemy ryż, na ryżu równomiernie rozprowadzamy cebulę, paprykę i czosnek. Ryż z warzywami zalewamy zalewą. Na tym układamy kurczaka. Naczynie wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na ok. 1,5 godziny minut. Smacznego! Kurczak na ryżu gotowy.