Niedzielny obiad to w wielu rodzinach ważne wydarzenie. Nareszcie można razem siąść do stołu, pogadać, pobyć razem. Dobrze wtedy zjeść coś pysznego. Ważne też, by obiad nie był bardzo pracochłonny. Pieczony schab, jeśli zostanie, będzie idealnym dodatkiem do kanapek.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Na niedzielny obiad proponujemy zamiast kotletów schabowych pieczeń ze schabu. Podajmy do niej purée ziemniaczane i mizerię. Pieczeń ze schabu trzeba dobrze przygotować. Ważne, żeby mięso nie było suche. Jest świetny sposób na to, by pieczony schab był soczysty i kruchy. Chodzi o mleko. Po prostu moczymy schab w mleku. Jeśli wrzucimy schab do mleka rano, po trzech godzinach można go piec. Można też zostawić schab w mleku na całą noc. Oczywiście schab marnuje się w mleku w lodówce.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - kruchy schab pieczony

Składniki

1,5 kg schabu bez kości

Pół litra mleka

2 cebule

2 płaskie łyżki soli

3 płaskie łyżki majeranku

6 ząbków czosnku

pół łyżeczki czarnego pieprzu

2 łyżki smalcu lub oleju roślinnego do smażenia

Przygotowanie

Schab myjemy i osuszamy. Przekładamy do naczynia z pokrywką. Cebulę obieramy i kroimy na plasterki. Obkładamy schab pokrojoną cebulą i zalewamy mlekiem. Mięso powinno być całkowicie przykryte mlekiem. Przykrywamy naczynie pokrywką i wstawiamy je do lodówki - może być na kilka godzin, można na całą noc. Mięso wyjmujemy, wycieramy. Robimy to na godzinę przed pieczeniem. Rozgniatamy czosnek z solę, dodajemy przyprawy i taką pastą nacieramy schab. Schab szybko obsmażamy na smalcu. Potem wkładamy do brytfanki, polewamy tłuszczem, który został na patelni. Brytfankę umieszczamy w nagrzanym do 160 stopni piekarniku (góra/dół), pieczemy ok. 70 minut. Do brytfanki możemy wrzucić po pół godzinie ziemniaki pokropione oliwą. Smacznego.