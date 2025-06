Za chwilę lato, marzymy o urlopie. Poczujmy więc wakacyjny klimat przy obiedzie. Proponujemy przygotowanie ryby na grecki sposób. Z oliwą, pomidorami i przyprawami. Obiecujemy, będzie pysznie.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Psari plaki, czyli ryba pieczona w pomidorach, to jedno ze sztandarowych dań greckiej kuchni. "Psari" to po grecku ryba, a "plaki" - pieczona. Czyli jest to po prostu ryba pieczona. Dodaje się do tego dania oliwę, pomidory i dużo ziół. Dzięki temu jest aromatyczne i zdrowe. Można tak przygotowaną rybę zajadać ze świeżą bagietką, ziemniakami lub frytkami - co kto lubi. Dobrze też będzie, jeśli podamy tę rybę w towarzystwie np. zielonej sałaty. Składniki na to danie nie są drogie i dostaniemy je bez problemu w sklepie.

Składniki

1 kg filetów z dorsza - lub innej białej morskiej ryby

litr passaty pomidorowej

zioła - oregano, natka pietruszki, może być np. świeży lub suszony majeranek, liście laurowe

sól, pieprz

oliwa

4 ząbki czosnku

0,5 kg cebuli

1/4 szklanki oliwy

Przygotowanie

Siekamy cebulę, czosnek i zioła. W garnku rozgrzewany oliwę, podsmażamy na niej cebulę i czosnek. Dodajemy pomidory, zioła i przyprawy. Gotujemy chwilę. Nagrzewamy piekarnik do 200 stopni. Do naczynia żaroodpornego wlewamy sos, układamy na nim rybę. Polewamy wszystko cienką strużką oliwy. Zapiekamy przez ok. 30 minut. Smacznego.