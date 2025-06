Czy spędza Wam sen z powiek wymyślanie obiadowych dań? Już nie musicie się martwić, mamy codziennie nowe, obiadowe przepisy. Tym razem to danie z Chorwacji. Ten kraj to jedna z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Poczujmy się więc jak na urlopie.

Smaczny i tani obiad dla rodziny

Musaka kojarzy się przede wszystkim z Grecją. Jest to jednak potrawa popularna w całych Bałkanach. To zapiekanka z mięsa i warzyw. Wersja z Chorwacji tym różni się od tej z Grecji, że zamiast bakłażanów używa się ziemniaków. Danie jest aromatyczne, sycące i pełne smaków. Z łatwością przyrządzimy chorwacką musakę ze składników, które dostaniemy w każdym sklepie. Idealnie będzie do niej pasowała sałatka z pomidorów.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - rewelacyjna chorwacka musaka

Składniki

1 kg ziemniaków

700 g mięsa mielonego

2 duże cebule

700 ml mleka

3 całe jajka

200 ml śmietany

Przyprawy: pieprz ziołowy, pieprz czarny, sól, czerwona mielona słodka papryka, olej

pół szklanki czerwonego wina (można pominąć)

2 ząbki czosnku

400 g pomidorów pokrojonych w puszce

olej do smażenia

75 g startego, twardego sera

Przygotowanie

Cebulę i czosnek szatkujemy. Smażymy na oleju aż się zrumienią. Dodajemy wtedy mięso, przyprawy, a gdy się mięso podsmaży, pomidory i wino. Smażymy, aż mięsny sos zgęstnieje. Ziemniaki obieramy, myjemy i kroimy na cienkie plasterki. Jajka mieszamy ze śmietaną i żółtym serem, doprawiamy do smaku. W wysmarowanym olejem naczyniu żaroodpornym układamy ziemniaki, a na nich kładziemy mięso - operację tę powtarzamy. Całość zlewamy śmietaną z jajkami i serem. Zapiekamy ok. 45 minut w temperaturze 180 stopni. Smacznego.