Zdrowy szczaw

Liście szczawiu bogate są w liczne witaminy, minerały i substancje prozdrowotnych. Ma dużo witaminy C, A oraz E, a także żelazo, potas i cynk. Szczaw zawiera również związki polifenolowe, w tym flawonoidy i antocyjany, które pomagają neutralizować wolne rodniki, wspierając w ten sposób ochronę przed nowotworami. Ma też działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Szczaw to popularny element polskiej kuchni. Zupa szczawiowa jest od dawna ceniona i często gości na stołach. Warto pamiętać, że szczaw ma spore ilości kwasu szczawiowego, który w nadmiarze może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak zaburzenia funkcjonowania nerek czy odwapnienia kości. Ale szczawiu nie jada się w dużych ilościach i codziennie. Składniki na tę pyszną zupę szczawiową kupimy w pobliskim warzywniaku. Dodatek jajek sprawi, że zupa zyska na wartościach odżywczych. A przepis firmowany przez uznanego kucharza Remigiusza Rączkę daje gwarancję, że szczawiowa będzie pyszna. Przepis pochodzi z jego kanału na YouTube.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - szczawiowa od Remigiusza Rączki

Składniki

2 pęczki szczawiu

3 litry bulionu

pół kg ziemniaków

2 marchewki

pęczek koperku

pół kostki masła

dwie łyżki mąki pszennej

180 ml śmietany

sól, pieprz do smaku

4 jajka na twardo

Przygotowanie

Bulion podgrzewamy. Kroimy obrane i umyte ziemniaki w kostkę. Wrzucamy do bulionu, żeby się ugotowały do miękkości. Obieramy marchewki i też kroimy je w kostkę. Wrzucamy do bulionu. Szczaw myjemy i siekamy. Podsmażamy szczaw na maśle. Śmietanę mieszamy z mąką. Hartujemy śmietanę zupą. Siekamy umyty koper. Szczaw wrzucamy do zupy. Niech się zagotuje. Wlewamy śmietanę z mąką, niech lekko mruga. Dodajemy koper, doprawiamy do smaku. Zupę szczawiową podajemy z jajkiem na twardo.