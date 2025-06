Strogonow to rodzaj gulaszu - krojona w wąskie, długie paski świetnej jakości wołowina, najlepiej polędwica, smażona z cebulą i pieczarkami i innymi dodatkami. My sobie to danie zmodyfikujemy, a smak i tak będzie świetny.

Strogonow czy boeuf Stroganow?

To rozważania czysto teoretyczne, bo i tak przygotujemy gulasz à la strogonow. W Polsce przyjęło się używać nazwy "strogonow". Na świecie używa się z kolei "boeuf Stroganow" lub "boeuf Stroganoff", bo potrawa ta wzięła swoją nazwę od nazwiska rosyjskiego generała Aleksandra Grigorjewicza Stroganowa. Tym razem więc ani nie "boeuf" - bo nie użyjemy wołowiny, ani nie Strofanoff - bo bazujemy na przepisie, który krąży w Polsce od lat.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Do przygotowania gulaszu à la strogonow potrzebujemy prostych składników. Takich które można kupić bez problemu w każdym sklepie. A może wszystko mamy w domu. Użyjemy mięsa z piersi indyka, żeby maksymalnie skrócić czas przygotowania potrawy i obniżyć jej koszty. Polędwica wołowa jest smaczna, ale bardzo droga. Gulasz możemy podać z kaszą, ryżem lub ziemniakami - co kto lubi. No i oczywiście nie zapominajmy o surówce.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - gulasz à la strogonow

Składniki

pół kilograma piersi z indyka

1 cebula

2 łyżki przecieru pomidorowego

0,5 szklanki bulionu drobiowego

3-4 ogórki kiszone

8 pieczarek

4 łyżki śmietany

1 łyżka mąki

sól, pieprz, słodka papryka

2 łyżki oleju

Przygotowanie

Mięso myjemy i osuszamy. Kroimy w dość cienkie paski długości zapałki. Oprószamy mąką. Mięso obsmażamy na oleju, zdejmujemy z patelni i przekładamy do garnka. Cebulę kroimy w krążki, umyte i obrane pieczarki w plastry, a ogórki w paski. Smażymy warzywa w tłuszczu po smażeniu mięsa. Najpierw podsmażamy cebulę, gdy się zeszkli dodajemy na patelnię pieczarki, a potem - ogórki. Do garnka z mięsem dodajemy warzywa i bulion wmieszany z koncentratem pomidorowym. Doprawiamy solą i pieprzem. Dusimy na małym ogniu do miękkości mięsa. Śmietanę dodajemy na końcu, tak samo jak paprykę i jeszcze chwilę podgrzewamy. Smacznego!