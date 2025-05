Obiad to bardzo ważny posiłek w ciągu dnia. Trzeba koniecznie zjeść coś ciepłego i pożywnego. Żadne kanapki obiadu nie zastąpią. Krupnik to jedna z najpopularniejszych zup w Polsce. Podstawa to warzywa i kasza.

Zdrowy i tani obiad dla rodziny

Często krupnik gotowany jest na mięsie - np. na kurczaku lub na żeberkach. Najpyszniejszy krupnik, którego smaku nie da się porównać z niczym, robiła oczywiście babcia. Ale warto spróbować tego przepisu Ewy Wachowicz. Ten krupnik jest idealny, a ten jeden składnik sprawia, że ma niezrównany smak i jest bardzo treściwy. Wystarczy za cały dwudaniowy obiad. Jest tu wszystko, co potrzeba - węglowodany, warzywa i białko.

Brak pomysły na obiad? Oto nasza propozycja - krupnik na żeberkach, przepis od Ewy Wachowicz

Składniki

400 g żeberek wieprzowych wędzonych

3 łyżki kaszy jęczmiennej

2 ziemniaki

1 marchewka

1 pietruszka

1 cebula

1 ząbek czosnku

seler

1 łyżka masła

1 szklanka śmietany

1 liść laurowy

ziele angielskie

sól

pieprz

natka pietruszki

Przygotowanie

Żeberka dzielimy na mniejsze kawałki, myjemy i zalewamy zimną wodą - około dwa litry. Możemy też ugotować krupnik na skrzydełkach lub kościach ze schabu. Ale na żeberkach będzie pyszny. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, solimy i gotujemy na wolnym ogniu do momentu, aż mięso zrobi się całkowicie miękkie. Żeberka wyjąć z garnka i - gdy lekko przestygną - oddzielić mięso od kości. Cebulę kroimy drobną kostkę, warzywa ścieramy na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzewamy masło, wrzucamy cebulę i warzywa, podsmażamy. Warzywa przekładamy do garnka z wywarem. Można też wlać na patelnię odrobinę wywaru, zamieszać i dopiero wtedy przelać wszystko do garnka. Dodajemy kaszę i gotujemy przez mniej więcej 10 minut. Ziemniaki obieramy, kroimy w średnią kostkę i dorzucamy do zupy. Dodajemy czosnek przeciśnięty przez praskę. Zupę gotujemy do chwili, aż ziemniaki będą miękkie. Śmietanę hartujemy odrobiną gorącej zupy i wlewamy do garnka. Doprawiamy zupę świeżo zmielonym pieprzem i solą. Dodajemy do niej mięso. Gdy garnek zdejmiemy z ognia, wrzucamy do zupy jeszcze posiekaną, zieloną pietruszkę. Krupnik gotowy, smacznego.