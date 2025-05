Wiosna to czas ciast. Na bazarkach i w sklepach powoli pojawiają się już owoce i warzywa sezonowe. Jednym z nich jest rabarbar. Lekko kwaśny, ale też soczysty, idealnie sprawdza się w różnego rodzaju wypiekach.

Kruchotka z rabarbarem i kruszonką. Smaczne i proste ciasto

Rabarbar idealnie sprawdza się w ciastach drożdżowych, ale w połączeniu z ciastem kruchym jest jeszcze lepszy. W tym przepisie na kruchotkę z rabarbarem i kruszonką bez problemu można użyć klasycznej mąki pszennej, ale można ją również w ilości 50 g zastąpić mąką pełnoziarnistą lub ryżową lub krupczatką.

Jak zrobić kruchotkę z rabarbarem i kruszonką? Oto przepis na to rewelacyjne i pyszne ciasto.

Kruchotka z rabarbarem i kruszonką - składniki

300 g mąki pszennej*

1 łyżeczka proszku do pieczenia

120 g cukru

200 g masła (zimnego)

1 żółtko

500 g rabarbaru

2 łyżki mąki (skrobi) ziemniaczanej

5 łyżek dżemu truskawkowego

cukier puder

Kruchotka z rabarbarem i kruszonką - przygotowanie

Mąkę połączyć z proszkiem do pieczenia i cukrem. Dodać pokrojone na kawałeczki zimne masło i rozcierać palcami na drobną kruszonkę, lub miksować składnki mieszadłem miksera planetarnego. Odłożyć połowę powstałej kruszonki do lodówki.

Do reszty dodać żółtko i zagnieść ciasto łącząc składniki w jednolitą kulę, w razie potrzeby dodać 1 - 2 łyżeczki zimnej wody aby składniki się połączyły. Włożyć do lodówki na około 30 minut.

Ciasto pokroić na plasterki i wyłożyć nimi dno formy 20 x 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Spód podziurkować widelcem i wstawić do lodówki na czas nagrzania piekarnika do 180 stopni C.

Wstawić blaszkę z ciastem do piekarnika i piec przez 15 minut. Rabarbar umyć, osuszyć, odciąć liście, łodyżki pokroić na 1/2 cm plasterki. Wymieszać z mąką (skrobią) ziemniaczaną a następnie z dżemem i wyłoży na podpieczony spód.

Posypać kruszonką z lodówki i wstawić do piekarnika. Piec przez ok. 45 minut lub nieco dłużej na złoty kolor. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

Kruchotka z rabarbarem i kruszonką - wskazówki

* np. tortowej lub uniwersalnej (50 g z tej ilości można zastąpić mąką pełnoziarnistą lub ryżową lub krupczatką)