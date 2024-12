To danie to doskonały przykład, że polska tradycja może współgrać z inspiracjami kuchni śródziemnomorskiej. Kreując przepisy dla kampanii chciałem pokazać, że polskie mięso ma ogromny potencjał i może być bazą dla kreatywnych, nowoczesnych potraw - powiedział Robert Sowa.

Sposób na soczysty schab

W Polsce schab to mięso bardzo lubiane. Kotlety schabowe są daniem obiadowym, które wiele osób stawia na pierwszym miejscu. Pieczony schab to z kolei mięso, które często gości na świątecznym stole. Znany szef kuchni Robert Sowa schab przed pieczeniem poleca zamarynować. Skrapia olejem, naciera solą, czosnkiem, przyprawami i odstawia do lodówki na około 8 godzin. Po zamarynowaniu mięso piecze w szczelnie zamkniętym worku do pieczenia w temperaturze 180°C przez godzinę.

Wartości odżywcze

Schab po śródziemnomorsku Roberta Sowy to bogactwo składników odżywczych. Jest źródłem pełnowartościowego białka i zdrowych tłuszczów, a warzywa dostarczają witaminy C. Warto jedna pamiętać, że jest to danie wysokokaloryczne. Wieprzowy schab w połączeniu z tuńczykiem dostarcza ponad 132 g białka, co czyni to danie idealnym wyborem dla osób aktywnych lub dbających o regenerację organizmu. Białko wspiera budowę mięśni, regenerację tkanek i wzmacnia układ odpornościowy. Oliwa z oliwek i tuńczyk dostarczają cennych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, które wspierają zdrowie serca i układ krążenia.

Przepis Roberta Sowy na pieczony schab wieprzowy z sosem z tuńczyka

Składniki

400 g pokrojonego w cienkie plastry pieczonego schabu

½ szklanki oliwy z oliwek

½ szklanki marynowanych kaparów

8 pokrojonych w paski suszonych pomidorów z oliwy z ziołami

2 pokrojone w paski pieczone czerwone papryki

natka pietruszki do dekoracji

Na 300ml sosu z tuńczyka:

200 g tuńczyka w oleju roślinnym

4 łyżki majonezu

4 filety anchois

6 kaparów

1 cytryna

do smaku: mielony biały pieprz

Przygotowanie

Wszystkie składniki sosu dokładnie miksujemy, doprawiamy do smaku i schładzamy. Talerze smarujemy oliwą z oliwek i układamy na nich plastry schabu. Schab delikatnie polewamy sosem, dekorujemy suszonymi pomidorami, kaparami, papryką i natką pietruszki.

Mięso dobrej jakości

Ważne, by jeść mięso dobrej jakości, ze sprawdzonych źródeł i świeże. Białko zawarte w naszym schabowym nie ma sobie równych jakościowo. O tym między innymi mówi kampania "Polskie mięso w dobrej formie". To nie tylko promocja polskich produktów, ale również edukacja na temat ich wartości odżywczych i kulinarnych możliwości. To inicjatywa, która udowadnia, że polskie mięso może być podstawą zdrowej, smacznej i różnorodnej diety – podkreśla Jacek Strzelecki, prezes zarządu Związku "Polskie Mięso".