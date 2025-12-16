Na świątecznym stołach najczęściej króluje sałatka jarzynowa. Czasem towarzyszy jej popularna sałatka gyros. Tymczasem istnieje inna, równie pyszna alternatywa. Mowa o nietypowej, ale równie pysznej sałatce koperkowej.

Sałatka koperkowa zamiast jarzynowej. Idealna na święta

Przepis na sałatkę koperkową poleca szczególnie siostra Anastazja. Głównym składnikiem tej sałatki jest kurczak. W zestawieniu z groszkiem, kukurydzą oraz ananasem tworzy całkiem ciekawe połączenie smakowe.

Koperek dodany w sporej ilości dodatkowo wiosennego aromatu. Z powodzeniem można podać tę sałatkę na wielkanocnym stole, jak i każdej innej imprezie. Jest nie tylko oryginalna, ale też sycąca.

Sałatka koperkowa od siostry Anastazji - składniki:

  • 2 filety z kurczaka,
  • puszka kukurydzy,
  • puszka groszku konserwowego,
  • puszka ananasa,
  • 4 ogórki kiszone,
  • 2 pęczki koperku,
  • 1 duża czerwona cebula,
  • mały słoiczek majonezu,
  • sól i pieprz.

Sałatka koperkowa siostry Anastazji - przygotowanie:

  1. Filety z piersi kurczaka opłukać i ugotować w osolonym wrzątku lub przyprawić solą i pieprzem i upiec w piekarniku - powinno to zająć ok. 20 minut. Po wystudzeniu pokroić mięso w niedużą kostkę.
  2. Cebulę obrać i pokroić w piórka, najlepiej dość cienkie. Czerwona cebula sprawdzi się tutaj lepiej niż biała ze względu na łagodniejszy smak.
  3. Ogórki kiszone pokroić w kostkę. Ananasa osączyć z zalewy i pokroić w kostkę. Koper umyć, osuszyć i posiekać.
  4. Kukurydzę i groszek odsączyć z zalewy i dodać do miski z pozostałymi składnikami. Wymieszać wszystkie składniki z majonezem i doprawić do smaku solą i pieprzem.