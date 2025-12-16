Na świątecznym stołach najczęściej króluje sałatka jarzynowa. Czasem towarzyszy jej popularna sałatka gyros. Tymczasem istnieje inna, równie pyszna alternatywa. Mowa o nietypowej, ale równie pysznej sałatce koperkowej.
Sałatka koperkowa zamiast jarzynowej. Idealna na święta
Przepis na sałatkę koperkową poleca szczególnie siostra Anastazja. Głównym składnikiem tej sałatki jest kurczak. W zestawieniu z groszkiem, kukurydzą oraz ananasem tworzy całkiem ciekawe połączenie smakowe.
Koperek dodany w sporej ilości dodatkowo wiosennego aromatu. Z powodzeniem można podać tę sałatkę na wielkanocnym stole, jak i każdej innej imprezie. Jest nie tylko oryginalna, ale też sycąca.
Sałatka koperkowa od siostry Anastazji - składniki:
- 2 filety z kurczaka,
- puszka kukurydzy,
- puszka groszku konserwowego,
- puszka ananasa,
- 4 ogórki kiszone,
- 2 pęczki koperku,
- 1 duża czerwona cebula,
- mały słoiczek majonezu,
- sól i pieprz.
Sałatka koperkowa siostry Anastazji - przygotowanie:
- Filety z piersi kurczaka opłukać i ugotować w osolonym wrzątku lub przyprawić solą i pieprzem i upiec w piekarniku - powinno to zająć ok. 20 minut. Po wystudzeniu pokroić mięso w niedużą kostkę.
- Cebulę obrać i pokroić w piórka, najlepiej dość cienkie. Czerwona cebula sprawdzi się tutaj lepiej niż biała ze względu na łagodniejszy smak.
- Ogórki kiszone pokroić w kostkę. Ananasa osączyć z zalewy i pokroić w kostkę. Koper umyć, osuszyć i posiekać.
- Kukurydzę i groszek odsączyć z zalewy i dodać do miski z pozostałymi składnikami. Wymieszać wszystkie składniki z majonezem i doprawić do smaku solą i pieprzem.
