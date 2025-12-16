Na świątecznym stołach najczęściej króluje sałatka jarzynowa. Czasem towarzyszy jej popularna sałatka gyros. Tymczasem istnieje inna, równie pyszna alternatywa. Mowa o nietypowej, ale równie pysznej sałatce koperkowej.

Sałatka koperkowa zamiast jarzynowej. Idealna na święta

Przepis na sałatkę koperkową poleca szczególnie siostra Anastazja. Głównym składnikiem tej sałatki jest kurczak. W zestawieniu z groszkiem, kukurydzą oraz ananasem tworzy całkiem ciekawe połączenie smakowe.

Koperek dodany w sporej ilości dodatkowo wiosennego aromatu. Z powodzeniem można podać tę sałatkę na wielkanocnym stole, jak i każdej innej imprezie. Jest nie tylko oryginalna, ale też sycąca.

Sałatka koperkowa od siostry Anastazji - składniki:

2 filety z kurczaka ,

, puszka kukurydzy,

puszka groszku konserwowego,

puszka ananasa ,

, 4 ogórki kiszone,

2 pęczki koperku ,

, 1 duża czerwona cebula,

mały słoiczek majonezu,

sól i pieprz.

Sałatka koperkowa siostry Anastazji - przygotowanie: