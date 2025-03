Makarony a co za tym idzie lasagne to danie, które często pojawia się na naszych stołach. Ta druga potrawa w przeciwieństwie do makaronu bolognese albo carbonary jest dużo bardziej pracochłonna a na jej przygotowanie trzeba poświęcić dużo więcej czasu.

Lasagne z patelni. Przepis na szybki obiad

Okazuje się, że jest przepis prosty i szybki na przygotowanie smacznej lasagne. Szybko, sprawnie i na jednej patelni. To właśnie to kuchenne naczynie będzie potrzebne do przygotowani szybkiego obiadu lub kolacji.

Jak zrobić lasagne z patelni? Oto przepis z Kwestii Smaku..

Lasagne z patelni - składniki

2 łyżki oliwy extra

0,5 marchewki

1 cebula szalotka

1 łodyga selera naciowego (dla chętnych)

100 g boczku

2 ząbki czosnku

250 g mielonej wołowiny

80 ml czerwonego wina

500 ml passaty pomidorowej

250 ml wody

100 g płatów lasagne

0,5 szklanki listków bazylii

3 łyżki mascarpone

4 łyżki tartego sera mozzarella

świeżo starty parmezan

Lasagne z patelni - sposób przygotowania