Wiosna to czas, kiedy zaczynamy być bardziej aktywni i częściej zwracamy uwagę na to, co ląduje na naszym talerzu. Szukamy czegoś, co będzie lekkostrawne, pożywne, ale przede wszystkim smaczne.

Wzmacniająca zupa jarzynowa. Dobra dla jelit i odporności

Wczesną wiosną warto sięgnąć po tę wzmacniającą zupę jarzynową z przepisu Ewy Wachowicz. Jej tajemnicą są przyprawy a wśród nich imbir, garam masala i kumin. Ta zupa jest nie tylko pożywna i smaczna, ale świetnie wzmocni naszą odporność i podkręci metabolizm.

Jak ją przygotować? Oto przepis na wzmacniającą zupę jarzynową Ewy Wachowicz.

Wzmacniająca zupa jarzynowa - składniki

SKŁADNIKI

1 - cebula

2 ząbki - czosnku

biała część pora

2 łodyżki - selera naciowego

1 - burak

3 - ziemniaki

1 szklanka - soczewicy czerwonej

1 - marchewka

1 - pietruszka

garść fasolki szparagowej

kilka brukselek

1 - pomidor

kawałek kapusty

1 łyżeczka - kuminu

1 łyżeczka - garam masala

1 cm - kłącza imbiru

sól

1 łyżka - masła klarowanego

1 łyżka - soku z cytryny

natka pietruszki

Wzmacniająca zupa jarzynowa - sposób przygotowania

Masło rozgrzać w garnku. Wrzucić cebulę pokrojona w kostkę. Gdy się zeszkli dodać posiekany czosnek, pokrojony por i seler naciowy. Wymieszać i podsmażyć. Zalać wrzątkiem (2 l).

Dorzucić pokrojonego w kostkę buraka i ziemniaki. Dodać przepłukaną na sicie soczewicę oraz pokrojoną w półplastry marchewkę i pietruszkę. Dorzucić pokrojoną na mniejsze kawałki fasolkę szparagową, brukselkę (jeśli jest duża to pokroić w ćwiartki). Dodać pokrojony na cząstki pomidor i posiekaną kapustę.

Przyprawić kuminem i garam masalą. Posolić i pod przykryciem gotować przez 15 minut. Pod koniec dorzucić kilka różyczek brokułu. Wsypać zieleninę, zakwasić sokiem z cytryny, wymieszać i od razu podawać.