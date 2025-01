Karnawał to szaleństwo dobrej zabawy. Tańczymy i weselimy się. Zajadamy też pyszności. Do karnawałowych smakołyków należą pączki i faworki. Popularne są też karnawałowe róże, które wymagają trochę więcej pracy niż faworki. Trud się jednak opłaca, bo wyglądają fantastycznie i równie rewelacyjnie smakują. Ciasto przygotowuje się takie, jak na faworki. Inaczej jednak się te ciastka "składa".

Przepis na róże karnawałowe od Ewy Wachowicz

Przepis ten ukazał się na stronie ewawachowcz.pl. Ewa Wachowicz ma ugruntowaną pozycje znakomitej kucharki i popularyzatorki wiedzy kulinarnej.

Składniki:

250 g - mąki

½ łyżeczki - proszku do pieczenia

1 łyżka masła

1 łyżka cukru

2 żółtka

2 jajka

1 łyżka spirytusu lub rumu

800 g tłuszczu do smażenia

szczypta soli

konfitura

cukier puder

cukier waniliowy

Przygotowanie:

Mokę przesiewamy i siekamy z masłem. Dodajemy cukier, proszek do pieczenia, jajka, żółtka, szczyptę soli i alkohol. Zarabiamy tak długo, aż będzie jednolite. Wałkujemy cienkie placki. Wykrawamy z nich krążki różnej wielkości - każdy komplet to krążek o średnicy ok. 7 cm, drugi powinien być o 1 cm mniejszy, trzeci tak samo. Każdy krążek nacinamy na obwodzie w 5 miejscach. Środki smarujemy. Składamy jeden na drugim trzy krążki - największy na spodzie. Mocno przyciskamy w środku. Mocno rozgrzewamy tłuszcz. Smażymy na jasnozłoty kolor. Odsączamy z nadmiaru tłuszczu. Do środka każdego ciastka wkładamy trochę ulubionej konfitury lub marmolady i oprószamy cukrem pudrem.