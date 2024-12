Farsz do uszek wigilijnych według siostry Anastazji. Przepis

Jak zrobić farsz do uszek? Sięgnąć po najlepszy przepis siostry Anastazji. Zawiera on sekretny składnik, dzięki któremu konsystencja farszu staje się jednolita, gładka i kremowa. Tym składnikiem jest biała fasola, która idealnie równoważy wyrazisty smak grzybów, a jednocześnie dobrze komponuje się z delikatnym ciastem. Uszka z fasolą dawniej pojawiały się na polskich stołach, lecz ten tradycyjny przepis na uszka niemal całkowicie zanikł. Warto go odświeżyć, bo farsz do uszek z fasolą sprawia, że wychodzą one wybitne.

Farsz na uszka z fasolą. Składniki

150 g białej fasoli

5-6 suszonych grzybów

1 cebula

1 łyżka bułki tartej

olej

sól i pieprz

Pamiętaj, że fasola ma łagodny smak, więc należy ją odpowiednio doprawić, by farsz nie wyszedł zbyt mdły. Ważne też, by ugotować fasolę do miękkości, tylko wtedy uzyskamy pożądaną gładkość i kremowość farszu.

Uszka z fasolą. Sposób przygotowania

Przygotowanie farszu do uszek z fasolą niewiele różni się od tradycyjnego sposobu. Ważne, by uprzednio wcześniej namoczyć zarówno grzyby, jak i fasolę. Należy zostawić je w zimnej wodzie - w osobnych pojemnikach - na całą noc. Następnie oba składniki należy dokładnie odcedzić. Cebulę pokrój drobniutko i podsmaż na odrobinie oleju. Fasolę i grzyby przepuść przez maszynkę do mielenia mięsa. Dodaj do nich cebulę, bułkę tartą, a także dopraw pieprzem i solą. Całość dokładnie wymieszaj. Przygotuj ciasto do uszek i lep uszka tradycyjnym sposobem.