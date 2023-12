Uszka do barszczu przygotowuje się z takiego samego ciasta, jak na pierogi. Choć przepis na nie jest niezwykle prosty, ekspertki kulinarne mają swoje patenty. Magda Gessler twierdzi, że dodatek jajka do ciasta na pierogi czy uszka sprawia, że będzie ono grubsze i cięższe.

Reklama

Siostra Anastazja ma na ten temat inne zdanie. W jej recepturze nie brakuje jajek. Według siostry Anastazji najłatwiej wyrobić ciasto, gdy do dobrze przesianej mąki doda się jajko, a po wymieszaniu doleje oliwę. Na koniec zaś trzeba stopniowo dolewać ciepłą wodę… z mlekiem. To kolejny jej trik.

Dzięki niemu ciasto jest elastyczne i gładkie. Nie będzie też problemu z jego wałkowaniem. Takie ciasto również łatwo się lepi.

Reklama

Reklama

Uszka według przepisu siostry Anastazji

500 g mąki

szklanka ciepłej wody z dodatkiem mleka

jajko (lub dwa małe)

szczypta soli

30 ml oleju lub oliwy z oliwek

Na farsz

70 g suszonych leśnych grzybów (wcześniej namoczonych)

2 cebule

20 g masła

20 g bułki tartej

sól i pieprz do smaku

Do przesianej mąkę wbij jajko. Dodaj oliwę i stopniowo wlewaj ciepłą wodę, cały czas wyrabiając ciasto. Gdy będzie już jednolite i elastyczne, przykryj je i odstaw na pół godziny, aby odpoczęło. Przygotowanie farszu zacznij od pokrojenia cebuli w drobną kostkę i posiekania grzybów. Na patelni rozgrzej masło, podsmaż cebulę. Dodaj grzyby, dopraw solą i pieprzem. Podsmażaj do zmięknięcia. Dodaj bułkę tartą, by wchłonęła nadmiar płynu. Ciasto podziel na trzy części. Zacznij od rozwałkowania pierwszej. Wycinaj z niego kwadraty o boku 4 cm, nakładaj odrobinę farszu i sklejaj je po przekątnej, by powstał trójkąt. Potem mocno sklejaj jego dwa końce i formuj uszka. Gotowe układaj na stolnicy, przykryj ściereczką. Gotuj je partiami w osolonej wodzie ok. 2 minut. Wyławiaj łyżką cedzakową.

Jak to robi siostra Anastazja?

Wodę, którą dolewa do ciasta, miesza z mlekiem. Dzięki temu ciasto jest bardziej elastyczne.Do farszu używa suszonych grzybów leśnych. Podgrzybki i borowiki są najbardziej aromatyczne, mają intensywny smak.Dodaje bułkę tarta do grzybów. W ten sposób zagęszcza farsz. Zapobiega to też rozklejaniu się uszek.Wycina ciasto w kwadraty. W wielu przepisach zalecane jest wycinanie kółek z ciasta. Siostra Anastazja twierdzi, że z kwadratów lepiej skleja się idealne uszka.