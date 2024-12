Barszcz czerwony to jedna z podstawowych potraw wigilijnych. Serwowany zazwyczaj z uszkami wypełnionymi grzybowym farszem, to nieodzowny element świątecznej kolacji. Robert Makłowicz proponuje wyjątkowy przepis na barszczyk z pieczonymi pierożkami wypełnionymi farszem grzybowo-kapuścianym. Jak go przygotować? Podajemy przepis, krok po kroku.