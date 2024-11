Nienawidzę, gdy jedzenie się marnuję i robię wszystko by marnować go jak najmniej. Chlebek bananowy to jeden z przepisów, który zawsze ratuje nasze czarne banany. Tym razem Bogusia przeszła samą siebie i dodała czekoladę i orzechy i powiem Wam, lepszego nie jadłem! - pisze na swoim blogu Jakub Kuroń.

Chlebek bananowy z dodatkiem czekolady i orzechów. Hit od Jakuba Kuronia

Chlebek bananowy z dodatkiem czekolady i orzechów jest ciastem, które najczęściej pieczemy właśnie w sezonie jesienno-zimowym. Jest nie tylko smaczne, ale też odpowiednie dla tych, którzy są na diecie. Jak je zrobić? Oto przepis na chlebek bananowy z dodatkiem czekolady i orzechów od Jakuba Kuronia.

Przepis

Składniki:

4 dojrzałe banany

230 g mąki

70g roztopionego masła

50 g cukru np. trzcinowego

1 jajko

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/4 łyżeczki soli

tabliczka gorzkiej czekolady

garść orzechów np. włoskich

Przygotowanie:

Banany rozgnieć tłuczkiem do ziemniaków, możesz to zrobić również widelcem, ale tłuczkiem będzie o wiele szybciej. Do rozgniecionych bananów dodaj mąkę, cukier, proszek do pieczenia, sól, jajko i roztopione, ale nie gorące masło. Dodaj pokruszona czekoladę (zostaw troszkę czekolady do posypania wierzchu). Wymieszaj. Przełóż masę do blaszki z papierem do pieczenia. Na desce do krojenia posiekaj orzechy np. włoskie. Przełożone do keksówki ciasto posyp pozostawioną czekolad, następnie orzechami. Piecz 60 minut w temperaturze 180 stopni.