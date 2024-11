Jak zrobić zupę pomidorową z rosołu?

Pomidorowa z rosołu z niedzieli to punkt obowiązkowy w menu w wielu polskich domach. Pomidorówka na rosole była przygotowywana przez nasze babcie i mamy, a jej smak wielu osobom do dziś kojarzy się z domem rodzinnym. Przygotowuje się ją łatwo i szybko na rosole, który został z poprzedniego dnia. Idealnie pasuje do niej makaron (świderki) lub ryż. Można zabielić ją kwaśną śmietaną, lecz niezabielona (mniej kaloryczna) również smakuje wyśmienicie.

Jak zrobić pomidorową na role? Najprościej mówiąc, wystarczy dodać do rosołu koncentrat lub przecier pomidorowy. Wersja dla ambitnych lub dysponujących większą ilością czasu, jest przygotowywana na świeżych pomidorach podsmażonych ma maśle. Następnie pomidory należy odparować i przetrzeć przez sitko lub zmiksować. Aby smak pomidorowej jak najbardziej przypominał ten, który znamy z dzieciństwa, warto wzbogacić zupę o pewien składnik, który na pewno masz w domu.

Pomidorówka z rosołu. Dodaj sekretny składnik

Aby zupa pomidorowa smakowała wyśmienicie, dodaj do niej łyżeczkę cukru. To prosty i genialny patent, który sprawi, że pomidorówka zyska smak, który pamiętamy z dzieciństwa. Dlaczego dodaje się cukier do zupy pomidorowej? Odpowiedź jest prosta: by przełamać kwasowość pomidorów. Tak często robiły nasze mamy i babcie, by zupa smakowała dzieciom.

Pamiętaj również, że pomidorowa będzie świetnie smakować, a także będzie bardziej gęsta i sycąca, jeśli zabielisz ją kwaśną śmietaną. Aby uniknąć zwarzenia się śmietany, należy ją najpierw zaprawić w odrobinie gorącej zupy, a dopiero tak przygotowaną, dodać do garnka. Koniecznie podawaj pomidorówkę z drobno posiekaną pietruszką.

Zupa pomidorowa z rosołu z wczoraj. Przepis

Składniki:

1 litr rosołu

1 opakowanie przecieru lub koncentratu pomidorowego

1 łyżeczka cukru

sól i pieprz

natka pietruszki

makaron lub ryż

50 ml kwaśnej śmietany (opcjonalnie).

Sposób przygotowania: