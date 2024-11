Rosół i schabowy to synonimy polskiego niedzielnego obiadu, ale w weekend, gdy masz więcej czasu na gotowanie, warto poeksperymentować w kuchni i przygotować coś specjalnego.

Pięć przepisów na dania z wołowiną

Do przecierania nowych kulinarnych szlaków sprawdzi się wołowina, która zachwyca swoim intensywnym, bogatym aromatem. Przepisy z jej wykorzystaniem proponuje Mateusz Krojenka, finalista programu MasterChef oraz ekspert sieci supermarketów POLOmarket.

Jak ją przygotować? Oto pięć przepisów z wykorzystaniem wołowiny.

Steki z ligawy w ziołowej marynacie

Ligawa wołowa, nazywana czasem "fałszywą polędwicą", to ceniony, chudy kawałek mięsa z tylnej części udźca, o delikatnej strukturze i niskiej zawartości tłuszczu. Choć nie jest to najpopularniejszy wybór na steki, zdecydowanie warto spróbować – na pewno nie będziesz żałować!

Składniki:

2 kawałki ligawy (po 200-250 g)

3 łyżki oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku (przeciśnięte)

2 łyżki świeżego rozmarynu (posiekane)

1 łyżka musztardy dijon

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka miodu wielokwiatowego Zaczarowany Ogród

Sól i pieprz

Masło

Przygotowanie:

Przygotuj marynatę, mieszając oliwę, czosnek, rozmaryn, musztardę, sok z cytryny, miód, sól i pieprz, a następnie natrzyj nią mięso. Odstaw do lodówki na co najmniej 2-3 godziny. Wyjmij steki minimum pół godziny przed smażeniem, by osiągnęły temperaturę pokojową. Smaż na rozgrzanej patelni grillowej 3-4 minuty z każdej strony, w zależności od preferowanego stopnia wysmażenia. Zdejmij steki z patelni i odstaw na 5 minut, by odpoczęły. Podawaj z pieczonymi ziemniakami i sałatką z rukoli.

Pieczeń z wołowiny miękkiej – klasyka w najlepszym wydaniu

Wołowina miękka, pochodząca z łopatki lub rozbratla bez kości, to wszechstronny wybór do pieczenia, duszenia i gotowania. Z tego mięsa przygotujesz zrazy, klopsiki, a także wykwintną pieczeń, która zachwyci kruchością i aromatem.

Składniki:

1,5 kg wołowiny miękkiej (łopatka wołowa lub rozbratel)

2 łyżki oliwy z oliwek

2 ząbki czosnku (przeciśnięte przez praskę)

2 łyżki świeżego rozmarynu (posiekanego)

2 łyżki musztardy dijon

1 szklanka czerwonego wina

1 szklanka bulionu wołowego

2 liście laurowe

2 marchewki (pokrojone w grube plastry)

1 cebula (pokrojona w piórka)

2 łodygi selera naciowego (pokrojone w kawałki)

Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Oczyść mięso z tłuszczu i natrzyj je oliwą, czosnkiem, rozmarynem, musztardą, solą oraz pieprzem, a następnie odstaw na 30 minut do zamarynowania. Na patelni obsmaż mięso na złoto i przełóż do naczynia żaroodpornego. Na tej samej patelni podsmaż cebulę, marchewki i seler, dorzuć do mięsa. Do składników wlej bulion i wino, dodaj liście laurowe, przykryj szczelnie i piecz w 160°C przez 3-4 godziny, aż mięso zmięknie. Po wyjęciu z piekarnika poczekaj 10-15 minut, zanim pokroisz pieczeń w plastry. Podawaj z ziemniaczanym puree, warzywami na parze oraz sosem, który powstał w trakcie gotowania.

Bulion ze szpondra – esencja smaku

Szponder, czyli żeberka wołowe, to część tuszy z okolic mostka i żeber, bogata w mięśnie, kości i tłuszcz. Dzięki temu jest pełen smaku, ale wymaga długiej obróbki, by mięso stało się miękkie i soczyste. Znakomicie nadaje się do bulionów i rosołów, nadając im wyrazisty charakter.

Składniki:

1 kg szpondra wołowego (żebra wołowe)

2 marchewki

1 pietruszka (korzeń)

1/4 selera

1 por

1 cebula

2 ząbki czosnku

2 liście laurowe Na Szlaku Smaku

3-4 ziarenka ziela angielskiego

5-6 ziaren pieprzu

Sól

2-3 litry wody

Natka pietruszki do podania

Przygotowanie:

Szponder dokładnie opłucz, włóż do garnka, zalej 2-3 litrami wody i doprowadź do wrzenia. Gdy pojawią się szumowiny, usuń je łyżką cedzakową. Obierz warzywa i opal cebulę – na suchej patelni lub nad płomieniem kuchenki. Dodaj warzywa do garnka wraz z porem, liśćmi laurowymi, zielem angielskim, pieprzem i solą. Gotuj na małym ogniu przez 3-4 godziny, aż wywar nabierze aromatu. Po ugotowaniu odcedź płyn od pozostałych składników. Mięso można podać osobno lub wykorzystać do innych dań, a bulion serwować z natką i makaronem albo wykorzystać jako bazę do zup czy potraw typu risotto.

Gulasz wołowy – klasyka, która zawsze zachwyca

Wołowina na gulasz to starannie dobrane kawałki z łopatki i rozbratla. Dzięki swojej delikatnej strukturze i odpowiedniej ilości tłuszczu, podczas długiego duszenia mięso zachowuje wilgotność, jednocześnie pochłaniając aromaty wszystkich składników. Prawdziwa uczta dla podniebienia!

Składniki:

1 kg wołowiny (najlepiej łopatka, udziec lub karkówka), pokrojonej w kostkę

2 duże cebule, pokrojone w piórka

3 ząbki czosnku, posiekane

3 marchewki, pokrojone w plastry

2 łyżki oleju roślinnego (lub smalcu)

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżka wędzonej papryki

1 łyżeczka kminku

2 liście laurowe

3-4 ziarenka ziela angielskiego

1 łyżka koncentratu pomidorowego

500 ml bulionu wołowego lub wody

1 szklanka czerwonego wina

Sól i pieprz

Świeża natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie:

Mięso dopraw solą i pieprzem, a następnie obtocz w mące. W garnku rozgrzej olej i obsmaż partiami mięso z każdej strony, po czym odłóż je na talerz. W tym samym garnku podsmaż cebulę, dorzuć czosnek, marchewkę i smaż przez kilka minut. Dodaj paprykę, koncentrat, liście laurowe, ziele angielskie, kminek i wymieszaj. Włóż obsmażone mięso z powrotem, wlej bulion i wino, doprowadź do wrzenia. Gotuj na wolnym ogniu 2-3 godziny dopraw do smaku na sam koniec. Serwuj z kaszą, ziemniakami lub kluskami śląskimi, posypując natką pietruszki.

Szarpana wołowina z udźca – definicja soczystości

Udziec wołowy to mięso o zwartej konsystencji i intensywnym smaku, idealne do długiego gotowania, pieczenia i duszenia. Świetnie sprawdzi się w tradycyjnych bitkach, jak i w szarpanej wołowinie, która wręcz rozpływa się w ustach.

Składniki:

1,5 kg udźca wołowego

2 łyżki oliwy z oliwek

1 cebula (pokrojona w piórka)

4 ząbki czosnku (posiekane)

1 szklanka bulionu wołowego

1/2 szklanki przecieru pomidorowego lub pomidorów z puszki Pasta La Vista

2 łyżki sosu Worcestershire

1 łyżeczka wędzonej papryki

1 łyżeczka kminu rzymskiego (opcjonalnie)

Sól i pieprz

2 liście laurowe

Przygotowanie:

Oczyść udziec, natrzyj oliwą, przyprawami i brązowym cukrem, a następnie pozostaw w marynacie na kilka godzin. Umieść mięso w naczyniu żaroodpornym, dodaj bulion, ocet i liście laurowe. Piecz pod szczelnym przykryciem w 140°C przez 6-7 godzin, do uzyskania miękkości mięsa. Co godzinę sprawdzaj, czy nie trzeba dolać wywaru. Po upieczeniu odstaw mięso na 10-15 minut, a następnie podziel wzdłuż włókien za pomocą dwóch widelców. Szarpaną wołowinę możesz podawać m.in. jako dodatek do azjatyckich bułeczek bao czy meksykańskich tacos.