Gęsina to mięso, który lubi chyba prawie każdy. Jest bardziej soczysta niż kaczka a jej tłuszcz jest bardzo zdrowy. Podczas rodzinnego lub świątecznego obiadu idealnie sprawdzą się pieczone piersi z gęsi.

Pieczone piersi z gęsi. Tak serwuje je Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz w ostatnim odcinku swojego kulinarnego show "Ewa gotuje" zaproponowała ciekawy i sprawdzony przepis właśnie na tę część gęsi. Podpowiada, by zaserwować je z ziemniakami oraz buraczkami. Jak przygotować gęś według przepisu Ewy Wachowicz? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

4 - piersi gęsi

sól

1 - kieliszek cydru

3 - gałązki rozmarynu

Do podania

ziemniaki confit

buraczki

Marynata

2 łyżki - ostrej musztardy

4 ząbki - czosnku

gałązka rozmarynu

pieprz

4 łyżki - oliwy

1 łyżka - miodu

Sposób przygotowania:

Musztardę nałożyć do naczynia. Dodać czosnek przeciśnięty przez praskę, igiełki rozmarynu, pieprz, miód i oliwę. Wymieszać.

Skórę na filetach naciąć w kratkę. Posmarować marynatą – od strony mięsa. Włożyć do naczynia – skórą do góry. Przykryć i wstawić do lodówki na minimum 2-3 godziny (a najlepiej na całą noc).

Na spód naczynia żaroodpornego nałożyć marynatę. Ułożyć obsmażone filety – skórą do góry. Posmarować resztą marynaty. Wlać cydr. Dorzucić rozmaryn. Wstawić do piekarnika rozgrzanego do 170 st. C i piec aż gęsina będzie miękka.

Małe ziemniaki obrać i włożyć do garnka. Wrzucić 3 ząbki czosnku, 2 gałązki rozmarynu i trochę świeżego tymianku. Posolić. Zalać olejem z pestek winogron, przykryć i gotować na małym ogniu do miękkości.

Filety podawać z ziemniakami i marynowanymi buraczkami.