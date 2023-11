Kapusta czerwona swój mocny kolor zawdzięcza antocyjanom. Zawiera ich naprawdę dużo. Są one silnymi antyoksydantami, przyczyniają się do wygaszania stanów zapalnych i mają działanie antynowotworowe. W kapuście czerwonej znajdziemy też całą listę witamin i składników mineralnych oraz błonnik. To wiele powodów, by jeść ją częściej. Oczywiście najwięcej wartości ma na surowo, dlatego polecamy z niej szybkie surówki. Czerwona kapusta sprawdzi się też w daniach obiadowych, np. można ją wykorzystać do gołąbków czy kompozycji jednogarnkowych z mięsem. Jednak najbardziej jest znana na ciepło jako dodatek do mięsa. To wspaniała partnerka śląskiej rolady i wielkopolskiej gęsiny. Bez niej te dania dużo tracą. Podpowiadamy, jak przygotować czerwoną kapustę na ciepło i w formie surówki.

Reklama

Przepis na aromatyczną czerwoną kapustę na ciepło

główka czerwonej kapusty

czerwona cebula

winne jabłko

garść żurawiny lub rodzynek

liść laurowy

kilka goździków

sok z cytryny (lub ocet, np. jabłkowy lub balsamiczny) do smaku

łyżka oleju

sól, pieprz, cukier i cynamon do smaku

Reklama

Umyj kapustę i drobno poszatkuj. Podobnie przygotuj cebulę, przesmaż ją na oleju. Dodaj kapustę, zalej 1,5 szklanki wody i gotuj do miękkości ok. 30 minut z liściem laurowym i goździkami. Następnie dodaj żurawinę lub rodzynki i starte na tarce jabłko. Dopraw kapustę sokiem z cytryny lub octem, cukrem, solą oraz pieprzem. Dodaj szczyptę cynamonu. Duś jeszcze 10 minut na małym ogniu. Wymieszaj i podawaj na ciepło.

Szybka surówka z czerwonej kapusty

połowa główki czerwonej kapusty

jabłko

marchewka

sok z cytryny do smaku

2 łyżki oliwy

sól, pieprz do smaku

kilka gałązek natki pietruszki

Kapustę drobno poszatkuj. Obgotuj ją we wrzątku przez 1-3 minuty. Odcedź na sitku i przelej zimną wodą. Skrop ją sokiem z cytryny. Dodaj jabłko i marchewkę starte na tarce. Całość wymieszaj, dodaj oliwę i przyprawy. Na koniec dołóż posiekaną natkę.