Wyjątkowy przepis od uczestnika programu MasterChef

Choć w Polsce tradycyjny obiad często kojarzy się z rosołem i schabowym, to wcale nie trzeba się ograniczać do tych potraw. Wolny weekend to doskonały czas na odkrycie nowych smaków. Wołowina, z jej wyrazistym aromatem i bogatą strukturą, świetnie sprawdza się w głównej roli smacznych i reprezentacyjnych dań. Kluczem do sukcesu w jej przygotowaniu jest wybór świeżych, dobrych jakościowo kawałków oraz odpowiednia obróbka termiczna.

Jeśli masz ochotę na perfekcyjnie przyrządzony stek na wyjątkową okazję, to koniecznie wypróbuj ten przepis. Wołowina, znana ze swojego głębokiego smaku i delikatności, to doskonały wybór. Mateusz Krojenka, uczestnik programu MasterChef, dzieli się przepisem, który wydobędzie pełen potencjał tego niezwykle smacznego mięsa.

Reklama

Podstawą tego przepisu jest ligawa. Ligawa, znana również jako "fałszywa polędwica" to wartościowy, chudy kawałek wołowiny z tylnej części udźca. Dzięki delikatnej strukturze i niskiej zawartości tłuszczu sprawdza się doskonale na steki. Spróbuj, a na pewno będziesz zadowolony.

Stek z wołowiny w ziołowej marynacie

Reklama

Wykwintny stek to świetny pomysł na obiad. Aby przygotować stek z ligawy według przepisu Mateusza Krojenki, potrzebne są następujące składniki:

2 kawałki ligawy (po 200-250 g)

(po 200-250 g) 3 łyżki oliwy z oliwek

z 2 ząbki czosnku (przeciśnięte)

(przeciśnięte) 2 łyżki świeżego rozmarynu (posiekane)

(posiekane) 1 łyżka musztardy dijon

1 łyżka soku z cytryny

z 1 łyżeczka miodu wielokwiatowego

Sól i pieprz

i Masło

Przygotowanie steku z ligawy: Na początek przyrządzamy marynatę, mieszając oliwę, czosnek, rozmaryn, musztardę, sok z cytryny, miód, sól i pieprz. Następnie nacieramy nią mięso. Tak przygotowaną ligawę ostawiamy do lodówki na co najmniej 2-3 godziny.

Steki wyjmujemy z lodówki minimum pół godziny przed smażeniem – tak, by osiągnęły temperaturę pokojową. Smażymy je na rozgrzanej patelni grillowej, przez 3-4 minuty z każdej strony. Czas smażenia zależy od preferowanego stopnia wysmażenia.

Zdejmujemy usmażone steki z patelni i odstawiamy na 5 minut. Stek z ligawy w marynacie ziołowej podajemy z pieczonymi ziemniakami i sałatką z rukoli.