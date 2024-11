Jesień to ta pora roku, kiedy lubimy spacerowa a listopad to czas, gdy odwiedzamy cmentarze. Nie zawsze aura nam sprzyja. Bywa, że chłód i zimno mocno wyziębi nasz organizm. Po powrocie z takich eskapad marzymy o tym, by napić się czegoś ciepłego.

Jesienna herbata. Ten jeden składnik różni ją od zimowej

Z pomocą przyjdzie ta herbata. Jesienna i przygotowana nieco inaczej, niż zimowa. Co prawda znajdziemy w niej i jabłko, i cynamon czy goździki, ale zamiast czarnego naparu użyjemy tego z herbaty zielonej. Nie może w nim także zabraknąć kawałka imbiru. Jak przygotować ten napar? Oto przepis na jesienną herbatę, która rozgrzewa i pobudza.

Przepis

Składniki:

350 ml świeżo zaparzonej zielonej herbaty

4 półplasterki jabłka ze skórką

4 goździki

4 plasterki obranego świeżego imbiru

kawałek kory cynamonu

1 łyżka soku z cytryny + 1 plasterek

2 łyżeczki miodu

Sposób przygotowania:

Zaparzyć zieloną herbatę. W plasterki jabłka włożyć goździki i włożyć do herbaty. Dodać imbir, cynamon, sok z cytryny i plasterek cytryny. Wlać miód, wymieszać i gotowe!