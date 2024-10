Jesień to czas, gdy chętnie sięgamy po coś słodkiego, co umili nam chłodne wieczory jako dodatek do kubka gorącej herbaty. Owocami, które często wykorzystujemy do jesiennych deserów są śliwki. Właśnie z nimi siostra Anastazja robi pyszny sernik. Jego smak jest nie do podrobienia.