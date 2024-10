Ten przepis jest po prostu idealny na jesienne, zwłaszcza chłodne dni. Można to danie zaserwować zarówno na obiad, jak i kolację. Sprawdzi się też na przyjęciach i spotkaniach z przyjaciółmi jako danie na ciepło.

Pieczone ziemniaki z oscypkiem i szynką. Tak robi je Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz proponuje, by podać je z oscypkiem i szynką a ich aromat podkręcić rozmarynem. Ta przyprawa idealnie pasuje właśnie do ziemniaków.

Przepis

Składniki:

8 -ziemniaków

oliwa

sól

oscypek wędzony

kawałek szynki

gałązka rozmarynu

Sposób przygotowania:

Ziemniaki wyszorować, naciąć w równych odstępach (można wyciąć kliny). Ułożyć na blasze piekarnikowej wyścielonej papierem do pieczenia. Skropić oliwą, oprószyć solą. Wstawić na ½ godziny do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C.

Po tym czasie w nacięcia włożyć na przemian pokrojony w plastry oscypek i plasterki szynki. Dołożyć igiełki rozmarynu. Zapiekać jeszcze przez 15 minut w temp. 180 st. C.