Jesienią najczęściej przygotowujemy ciasta z wykorzystaniem jabłek. Poza klasycznymi szarlotkami warto czasem sięgnąć po przepisy na jabłeczniki. Są tak samo pyszne i równie a może odrobinę prostsze w przygotowaniu.

Jabłecznik z budyniem winnym. Tak robi go Ewa Wachowicz

Ewa Wachowicz proponuje przepis na jabłecznik z budyniem z odrobiną wina. Ciasto nie będzie zawierało alkoholu, bo podczas przygotowywania procenty wyparują a zostanie tylko smak. Jak zrobić to ciasto? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

250 g - mąki

1 łyżeczka - proszku do pieczenia

150 g - cukru

1 łyżeczka - cukru waniliowego

125 g - masła

1 - jajko

Masa

1 kg - jabłek

500 ml - białego wytrawnego wina

2 - budynie waniliowe bez cukru

100 g - cukru

skórka z cytryny

Zdobienie

garść płatków migdałowych

czekolada gorzka

Sposób przygotowania:

Do mąki dodać proszek do pieczenia i przesiać na stolnicę. Wsypać cukier i cukier waniliowy, dodać zimne masło. Posiekać. Zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek. Wybić jajko. Wymieszać i zagnieść ciasto. Włożyć do woreczka i wstawić do lodówki.

Budyń rozrobić w odrobinie zimnego wina. Resztę zagotować z cukrem. Wlać budyń. Mieszając zagotować.

Jabłka obrać i zetrzeć na tarce jarzynowej. Dobrze odcisnąć z soku. Przełożyć do budyniu. Uperfumować skórką cytrynową.

Ciasto rozwałkować na posypanej mąką stolnicy. Następnie wykleić nim spód i boki tortownicy (foremkę wysmarować wcześniej masłem i wysypać bułką tartą; średnica 24 cm).

Na ciasto wyłożyć masę jabłkową. Piec przez 45 minut w temp. 180 st. C.

Śmietanę schłodzić i ubić. Posłodzić i dodać cukier waniliowy. Wymieszać i przełożyć na wystudzone ciasto.

Dookoła zrobić wianuszek z prażonych płatków migdałowych. Na środek zetrzeć gorzką czekoladę.