Cynamonki to bułeczki, które coraz częściej pojawiają się na naszych stołach. Ich przygotowanie nie jest zbyt skomplikowane. Warto jedynie pamiętać o odpowiednich proporcjach składników i kilku szczegółach podczas przygotowywania ciasta.

Reklama

Cynamonki - idealny deser na jesienne wieczory

Ten przepis na cynamonki z Kwestii Smaku zawsze wychodzi. Te aromatyczne bułeczki z korzenną przyprawą, którą jest cynamon, sprawdzą się idealnie jako słodka przekąska do pracy czy szkoły a także aromatyczny deser na jesienne wieczory, gdy za oknem wieje wiatr i pada deszcz. Jak je zrobić?

Oto przepis na cynamonki.

Przepis

Składniki:

Ciasto:

250 ml mleka

2 saszetki drożdży instant (14 g) lub 50 g świeżych drożdży

500 g mąki pszennej

1 jajko

2 żółtka

70 g masła

50 g cukru

szczypta soli

do posmarowania: 1 jajko

Nadzienie:

70 g masła

3 łyżki mielonego cynamonu

2 łyżki cukru wanilinowego

1/2 szklanki cukru np. trzcinowego

skórka starta z 1/2 cytryny (dla chętnych)

Lukier:

3 łyżki soku z cytryny

ok. 3/4 szklanki cukru pudru

Sposób przygotowania:

Przy pracy z ciastem drożdżowym bardzo ważna jest temperatura składników. Mleko powinno być letnie, czyli lekko ciepłe (temp. 37 - 40 st C), jajka i drożdże wyjęte wcześniej z lodówki i ogrzane w temperaturze pokojowej. Masło należy również wyjąć wcześniej z lodówki, pokroić w kosteczkę i zostawić aby całkowicie zmiękło (konsystencja masła - możliwa do rozsmarowania po cieście, ale nie płynna).

Jeśli używamy świeżych drożdży należy przygotować z nich rozczyn: drożdże pokruszyć i umieścić w kubku, dodać łyżeczkę cukru i rozetrzeć łyżeczką aż drożdże się rozpuszczą. Następnie dodać łyżkę mąki oraz 50 ml lekko ciepłego mleka, wymieszać i odstawić do wyrośnięcia na 10 minut.

Mąkę wsypać do misy miksera lub dużej miski. Jeśli używamy drożdży instant należy dodać je bezpośrednio do mąki i wymieszać. Jeśli używamy świeżych drożdży - należy wlać do mąki przygotowany, wyrośnięty rozczyn.

Następnie do mąki dodać lekko ciepłe mleko, jajka, żółtka, roztopione i przestudzone masło, cukier oraz sól.

Reklama

Wyrabiać (ręcznie lub miskerem planetarnym) przez ok. 10 minut aż ciasto będzie gładkie i sprężyste. Przykryć folią i odstawić na ok. 1 godzinę do wyrośnięcia.

Po tym czasie wyłożyć ciasto na stolnicę lub blat i wygniatać przez chwilę pozbywając się pęcherzy powietrza. Ciasto podzielić na 2 części i każdą rozwałkować na placek o wymiarach 30 x 30 cm.

Placki z ciasta kolejno smarować miękkim masłem i posypać mieszanką cynamonu, cukru wanilinowego, drobnego cukru i startej skórki.

Zawinąć ciasto w roladki ikażdą z nichpokroić w poprzek na 10 plasterków o grubości ok. 2 cm. Wszystkie 20 sztuk ułożyć na dużej prostokątnej blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Odstawić na ok. 15 - 20 minut do wyrośnięcia.

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Wierzch bułeczek delikatnie posmarować roztrzepanym (i nie zimnym) jajkiem i piec na złoty kolor przez ok. 20 minut.

Po ostudzeniu polać lukrem: podgrzać sok z cytryny, dodać cukier puder i wymieszać.