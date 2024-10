Te babeczki z kefirem i jabłkami są naprawdę proste do zrobienia. Jakub Kuroń w swoim przepisie wyjaśnia krok po kroku, jak je przygotować.

"Przepis na babeczki z kefirem i jabłkami to pochwała prostoty. Wystarczy połączyć kilka składników i gotowe. Co nie znaczy, że nie można tej receptury modyfikować. Jabłka możecie wymienić na inne owoce sezonowe. Zamiast cynamonu dodać kardamon, wanilię lub szczyptę wytrawnego kakao. Lubię dzielić się z Wami prostymi przepisami, które śmiało można potem modyfikować" - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń.

Najlepiej smakują posypane cukrem pudrem wymieszanym z cynamonem. Oto przepis na babeczki z kefirem i jabłkami.

Przepis na babeczki

Składniki:

3 jajka

1 szklanka cukru

1/2 szklanki oleju np. roślinnego

1 szklanka kefiru

2,5 szklanki mąki pszennej

3 łyżeczki proszku do pieczenia

3 jabłka

szczypta soli

cukier puder

cynamon

Sposób przygotowania:

Po pierwsze piekarnik rozgrzej do 180°C “góra-dół”. Następnie jajka ubij z cukrem na bardzo puszystą piane. Ubijaj około 4-5 minuty.

Do ubitej masy dodaj olej, kefir, mąkę pszenną, proszek do pieczenia i szczyptę soli. Następnie miksuj do uzyskania jednolitej, gładkiej masy.

Masę nakładaj do 2/3 wysokości foremek, ja używam silikonowych. Jeśli używasz tradycyjnych, nie zapomnij o specjalnych papierowych papilotkach. Jabłka umyj, obierz ze skórki, następnie wytnij gniazda nasienne. Pokrój w kostkę i równomiernie rozłóż na powierzchni ciasta, delikatnie wciskając wgłąb masy.

Wierzch posyp cynamonem, jeśli bardzo lubisz aromat tej przyprawy, możesz dodać jeszcze łyżeczkę do ciasta. Babeczki piecz przez około 30 minut w 180°C do “suchego patyczka”.

Upieczone babeczki delikatnie wyjmij z foremek na kratkę do studzenia. Jeśli zostaną w foremkach to się zaparzą i będą gumowe. Kiedy przestygną posyp je cukrem pudrem z dodatkiem cynamonu.