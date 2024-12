Święta Bożego Narodzenia już za trzy tygodnie. Powoli czas przymierzać się do tego, co podamy na świątecznym stole. Z pewnością znajdą się na nim ciasta i ciasteczka. Te tradycyjne klasyki to rzecz jasna sernik i makowiec.

Seromakowiec. Ciasto dla fanów jednego i drugiego ciasta

A gdyby tak połączyć je w jedno ciasto i zadowolić fanów obydwu? Ten przepis na to pozwala. Seromakowiec jest prosty w przygotowaniu i dosyć szybko się go robi. Do przygotowania tego ciasta można użyć gotowej masy makowej z puszki, 850 g. Wystarczy dodać do niej jajka (ubite żółtka oraz pianę z białek, jak w przepisie) i pominąć wówczas cukier i bakalie.

Z powodzeniem zamiast mąki pszennej albo ziemniaczanej, można dorzucić budyń waniliowy 40 g, jeden do masy makowej a drugi do serowej. Jak przygotować ten seromakowiec? Oto przepis od Kwestii Smaku.

Przepis

Składniki:

Masa makowa

400 g mielonego maku

2 szklanki mleka

2 jajka

1 szklanka cukru pudru

1 łyżka cukru wanilinowego

1/2 łyżeczki aromatu migdałowego

2 łyżki mąki ziemniaczanej

100 g bakalii (np. rodzynki, skórka pomarańczowa, orzechy)

Masa serowa

1 kg zmielonego twarogu

200 g masła

5 jajek

1 szklanka cukru pudru

2 łyżki mąki ziemniacznej

1 łyżka cukru wanilinowego

1/2 łyżeczki skórki startej z pomarańczy lub aromatu pomarańczowego

Lukier

3 łyżki soku z cytryny

ok. 3/4 szklanki cukru pudru

ok. 50 g skórki kandyzowanej

Sposób przygotowania:

Masa makowa

Mleko zagotować, wymieszać ze zmielonym makiem i odstawić do ostudzenia. Żółtka ubić z cukrem pudrem na puszystą masę. Dodać namoczony mak, cukier wanilinowy, aromat migdałowy, mąkę ziemniaczaną oraz drobniutko posiekane bakalie. Wszystko wymieszać.

Oddzielnie ubić białka na sztywną pianę i delikatnie wmieszać w masę makową za pomocą łyżki.

Masa serowa

Masło ubić z cukrem pudrem, następnie dalej ubijać dodając stopniowo po jednym żółtku. Zmniejszyć obroty miksera do średnich i stopniowo dodawać ser. Zmiksować z mąką ziemniaczaną, cukrem wanilinowym oraz ze skórką z pomarańczy lub aromatem pomarańczowym. Ubić białka na sztywną pianę i wymieszać łyżką z masą serową.

Pieczenie

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Przygotować prostokątną formę 23 x 35 cm. Wyłożyć ją papierem do pieczenia. Łyżką wykładać na spód masę makową i serową, naprzemian, masa serowa i makowa. Na wierzch dać kolejne warstwy, ale odwrócone, tam gdzie był ser dajemy mak.

Wyrównać powierzchnię lub potrząsnąć formą. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez około 60 minut. Na 10 minut przed końcem pieczenia położyć na cieście folię aluminiową, brzegi ciasta za mocno się nie przyrumieniły. Stopniowo wyjmować z piekarnika. Przestudzić, polać lukrem, posypać skórką kandyzowaną.