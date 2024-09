Zanim nadejdzie zima warto zamknąć letnie i jesienne owoce w słoikach. Nic tak dobrze nie smakuje jak własnoręcznie zrobiony dżem.

Ten przepis od siostry Anastazji to prawdziwy kulinarny przebój. Jest lekko słodki i kwaśny. Do jego przygotowania wykorzystuje gruszki, jabłka i aronię. Jak go zrobić? Oto przepis siostry Anastazji na dżem z trzech owoców.

Przepis na dżem

Składniki:

½ kg obranych gruszek bez gniazd

1 kg aronii

kilka jabłek

2 szklanki cukru

sok z cytryny

1 szklanka wody

Sposób przygotowania:

Obierz gruszki i jabłka. Usuń z nich gniazda nasienne. Aronię zalej wrzątkiem i odstaw na godzinę. Gruszki pokrój w kostkę. Wodę zagotuj z cukrem i mieszaj aż się rozpuści. Dorzuć pozostałe owoce, mieszaj i gotuj 20 minut na małym ogniu. Uważaj, by nie przywarły do garnka.

Kiedy owoce zmiękną i się rozpadną, zdejmij z ognia. Odstaw na kilka godzin w chłodne miejsce. Potem zagotuj i dodaj sok z cytryny. Gdy owoce się rozpadną, a dżem stanie się gładki i gęsty, przelej do słoiczków. Pasteryzuj, a następni odstaw.