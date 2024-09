Cukinia to królowa lata i jesieni. Można ją wykorzystać do wielu dań. Zarówno tych jednogarnkowych, jak też słodkich ciast. Idealnie sprawdzi się jako składnik śniadaniowej przekąski. Zwłaszcza teraz, gdy zaczyna się szkoła, warto mieć pod ręką przepisy, które zastąpią klasyczne kanapki.

Cukinia razem z jajkami stworzy idealny duet w postaci muffinek. Można je zjeść podczas lekcyjnych przerw jako przekąskę, można posmarować serkiem kanapkowym. Idealnie będą do niej także pasowały warzywa pocięte w słupki. To będzie naprawdę świetne drugie śniadanie zarówno do szkoły, jak i pracy.

Jak zrobić cukiniowe muffiny? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

1 cukinia

1 szklanka śmietany 30 proc.

100 g startego żółtego sera

2 jajka

2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżeczka ziół prowansalskich

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Cukinię zetrzeć na tarce i przełożyć na sitko. Lekko posolić i odstawić na 10 minut. Następnie mocno odcisnąć z nadmiaru wody i przełożyć do miski. Wlać śmietanę i wbić jajka. Wsypać starty żółty ser i doprawić solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Dokładnie wymieszać.

Foremki na muffinki wysmarować oliwą z oliwek. Przełożyć do nich masę jajeczną z cukinią. Foremki wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec około 25 minut.