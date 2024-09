Rogaliki drożdżowe z powidłami to nie tylko klasyka polskiej kuchni. Dla wielu z nas to również smak lat młodzieńczych. Któż nie zajadał się chrupiącą skórką i słodkim nadzieniem… Lubiana youtuberka kulinarna Henia Foks przygotowała pyszny babciny przepis, który przeniesie Cię wprost do dzieciństwa.